Ezek a világ legnépszerűbb látnivalói 2026-ban a Tripadvisor szerint.

Íme a világ legnépszerűbb turisztikai látványosságai 2026-ban – Bakancslistás helyek pár órára Budapesttől

PUBLIKÁLÁS: 2026. június 01. 12:25
A Tripadvisor több millió utazói értékelés alapján összeállította a világ legkeresettebb úti céljainak listáját, amelyből kiderül, mely helyszínek nyújtják a legmeghatározóbb élményeket. Ha kíváncsi vagy a valós értékelések alapján összeállított listára, ismerd meg, melyek a világ legnépszerűbb látnivalói idén!
A tökéletes utazás megtervezésekor kulcsfontosságú, hogy valós visszajelzésekre támaszkodjunk, hiszen a hivatalos leírások helyett a hús-vér utazók tapasztalatai mutatják meg egy-egy helyszín valódi arcát. A világ legnépszerűbb látnivalói idén olyan listát alkotnak, amelyen a történelmi nevezetességek és a természeti csodák mellett meglepő kulturális kincsek is helyet kaptak.

A világ legnépszerűbb látnivalóinak listáján a skóciai Edinburgh ikonikus hajója, a Royal Yacht Britannia végzett az első helyen.
Fotó: Lou A / shutterstock
  • Új győztes a listán: idén Edinburgh büszkesége, a Royal Yacht Britannia végzett a Tripadvisor globális toplistájának élén.
  • Időtlen kedvencek: Barcelona ikonikus bazilikája, a Sagrada Família és a New York-i Empire State Building továbbra is verhetetlen.
  • Különleges élmények: Szingapúr futurisztikus parkja és a Kajmán-szigetek rejtett cseppkőbarlangjai is bekerültek a legjobb öt közé.

Hol találhatók a világ legnépszerűbb látnivalói a Tripadvisor szerint?

Az alábbiakban bemutatjuk a világ legnépszerűbb látnivalóinak első öt helyezettjét, amelyek az elmúlt tizenkét hónapban a legmagasabb pontszámokat és a legtöbb elismerést kapták a Tripadvisor utazóközösségétől.

1. Royal Yacht Britannia (Edinburgh, Skócia)

A rangsor legelső helyét egy egykori úszó palota szerezte meg, amely több mint négy évtizeden át szolgálta a brit királyi családot a tengeren. A látogatók szerint a hajó fedélzetén tett séta rendkívül tartalmas és kötetlen program, ahol bepillantást lehet nyerni a történelembe és az uralkodói mindennapokba. Az értékelések kiemelik a személyzet kiemelkedő vendégszeretetét, valamint a helyszínen található teázót, amely kihagyhatatlan pontja a látogatásnak.

2. La Sagrada Família (Barcelona, Spanyolország)

Antoni Gaudí befejezetlen remekműve a katalán főváros legfontosabb szimbóluma, amely lenyűgöző homlokzatával és belső tereivel hódít. A La Sagrada Família belsejébe lépve a színes üvegablakokon beszűrődő fények különleges hangulatot teremtenek, a részletgazdag művészeti alkotások pedig ámulatba ejtik a közönséget. A látogatóknak érdemes vezetett túrán részt venniük a kézműves munka hátterének megismeréséhez, a program után pedig felfedezni a közeli helyi piacot.

3. Gardens by the Bay (Szingapúr)

Ez a futurisztikus park egy teljesen más világba repíti az utazókat hatalmas virágdómjaival, mesterséges felhőerdejével és a lombkoronaszintjén futó sétányaival. A terület kiváló fotós helyszínt biztosít Szingapúr modern sziluettjének megörökítéséhez, miközben interaktív programokat és különleges szobrokat is tartogat. A tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthető komplexum ideális választás az egész család számára.

4. Empire State Building (New York, Amerikai Egyesült Államok)

New York szívében magasodik a világ egyik legismertebb felhőkarcolója, amely két különböző kilátószintről biztosít teljes körpanorámát a metropoliszra. A lenyűgöző fotózkodási lehetőségek mellett a belső kiállítások és kisfilmek részletesen mutatják be az épület történetét és építésének fázisait. A toronyház ráadásul saját éttermekkel is rendelkezik, így a panoráma megcsodálása után helyben meg is vacsorázhatunk.

5. Cayman Crystal Caves (Kajmán-szigetek)

A tengerparti pihenés tökéletes alternatívája ez a különleges geológiai helyszín, ahol a látogatók egy buja növényzettel körülvett cseppkőbarlang-rendszert ismerhetnek meg. A helyi vezetők segítségével a vendégek megérthetik a mészkőformációk évezredes kialakulásának folyamatát, miközben a rejtett természeti kincsekben gyönyörködnek. A barlangtúra során zárt, vízálló cipő viselése erősen ajánlott a biztonságos közlekedés érdekében.

A lista további helyszínei:

6. The Real Mary King's Close (Edinburgh, Skócia)
7. Miniatur Wunderland (Hamburg, Németország)
8. Eiffel-torony (Párizs, Franciaország)
9. Sun Studio (Memphis, Tennessee, USA)
10. Cachoeira Boca da Onça (Bodoquena, Brazília) 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
