Íme a világ legnépszerűbb turisztikai látványosságai 2026-ban – Bakancslistás helyek pár órára Budapesttől

A tökéletes utazás megtervezésekor kulcsfontosságú, hogy valós visszajelzésekre támaszkodjunk, hiszen a hivatalos leírások helyett a hús-vér utazók tapasztalatai mutatják meg egy-egy helyszín valódi arcát. A világ legnépszerűbb látnivalói idén olyan listát alkotnak, amelyen a történelmi nevezetességek és a természeti csodák mellett meglepő kulturális kincsek is helyet kaptak.

A világ legnépszerűbb látnivalóinak listáján a skóciai Edinburgh ikonikus hajója, a Royal Yacht Britannia végzett az első helyen.

Fotó: Lou A / shutterstock

Új győztes a listán: idén Edinburgh büszkesége, a Royal Yacht Britannia végzett a Tripadvisor globális toplistájának élén.

idén Edinburgh büszkesége, a Royal Yacht Britannia végzett a Tripadvisor globális toplistájának élén. Időtlen kedvencek: Barcelona ikonikus bazilikája, a Sagrada Família és a New York-i Empire State Building továbbra is verhetetlen.

Barcelona ikonikus bazilikája, a Sagrada Família és a New York-i Empire State Building továbbra is verhetetlen. Különleges élmények: Szingapúr futurisztikus parkja és a Kajmán-szigetek rejtett cseppkőbarlangjai is bekerültek a legjobb öt közé.

Hol találhatók a világ legnépszerűbb látnivalói a Tripadvisor szerint?

Az alábbiakban bemutatjuk a világ legnépszerűbb látnivalóinak első öt helyezettjét, amelyek az elmúlt tizenkét hónapban a legmagasabb pontszámokat és a legtöbb elismerést kapták a Tripadvisor utazóközösségétől.

1. Royal Yacht Britannia (Edinburgh, Skócia)

A rangsor legelső helyét egy egykori úszó palota szerezte meg, amely több mint négy évtizeden át szolgálta a brit királyi családot a tengeren. A látogatók szerint a hajó fedélzetén tett séta rendkívül tartalmas és kötetlen program, ahol bepillantást lehet nyerni a történelembe és az uralkodói mindennapokba. Az értékelések kiemelik a személyzet kiemelkedő vendégszeretetét, valamint a helyszínen található teázót, amely kihagyhatatlan pontja a látogatásnak.

2. La Sagrada Família (Barcelona, Spanyolország)

Antoni Gaudí befejezetlen remekműve a katalán főváros legfontosabb szimbóluma, amely lenyűgöző homlokzatával és belső tereivel hódít. A La Sagrada Família belsejébe lépve a színes üvegablakokon beszűrődő fények különleges hangulatot teremtenek, a részletgazdag művészeti alkotások pedig ámulatba ejtik a közönséget. A látogatóknak érdemes vezetett túrán részt venniük a kézműves munka hátterének megismeréséhez, a program után pedig felfedezni a közeli helyi piacot.