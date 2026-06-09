Filmes kvíz csak a legnagyobb rajongóknak – Felismered Johnny Depp ikonikus filmjeit egyetlen képkockáról?

Megszámolni is nehéz, hány felejthetetlen szerepben láthattuk már az ezerarcú színészzsenit. Vajon te hányat ismersz fel egyetlen képkockáról? Most egy filmes kvíz keretében tesztelheted, mekkora rajongónak számítasz!

Ünnepeld velünk Johnny Depp születésnapját egy játékos filmes kvíz keretein belül!

Fotó: KPA/ Northfoto / Northfoto

1963. június 9-én ünnepli születésnapját Johnny Depp.

A következő filmkvíz segítségével próbára teheted tudásodat leghíresebb szerepei kapcsán.

A teszt végén kiderül, mekkora rajongónak számítasz.

Filmes kvíz Johnny Depp születésnapja alkalmából: te kitalálod melyik filmje jelenetét látod?

Ma ünnepli 63. születésnapját kedvenc cinikus kalózkapitányunk, bolond csokigyárosunk, őrült borbélyunk és még sorolhatnánk. Johnny Depp filmes pályafutása során számtalan emlékezetes és különc karakter bőrébe bújt már.

Az alakváltó zseni június 9-én született, karrierje az 1980-as években indult be, amikor barátja, Nicolas Cage segítségével megkapta élete első komolyabb szerepét az azóta klasszikus horrorfilmmé avanzsált Rémálom az Elm utcában című filmben. A nagy áttörést azonban Tim Burton 1990-es alkotása, az Ollókezű Edward főszerepe hozta meg számára. A rendezővel később számos sikeres közös filmjük készült. Az ikonikus párosnak köszönhetjük Depp védjegyévé vált különleges, kívülálló karaktereit.

Lehetetlen nem említést tenni Jack Sparrow kapitányról, hiszen a legtöbb néző kétségtelenül a Karib-tenger kalózai filmsorozatból ismerte és jegyezte meg Johnny Depp nevét, amiért a színész Oscar-jelölést is kapott. Később sikerült egy Golden Globe-díjat is bezsebelnie a Sweeney Toddban nyújtott profi alakításáért, amelyet szintén Tim Burtonnek köszönhetünk.

Te hány zseniális Depp-karakterre emlékszel még? Vajon egyetlen képkocka alapján is felismered, Johnny Depp melyik legendás karakterét látod? A filmes kvízből kiderül, mekkora rajongó vagy!