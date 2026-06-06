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Filmes kvíz, hollywoodi sztárok gyerekkori fotókon.

Nagy filmes kvíz: ha felismered ezeket a színészeket a gyerekkori fotójuk alapján, kivételes az arcmemóriád

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors sztár
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 06. 14:45
filmes kvízekkvíz
Vajon hogy néztek ki kedvenc színészeid évekkel ezelőtt? Egyetlen gyerekkori fotó is elég ahhoz, hogy rájöjj, kiről is van szó? Tedd próbára az arcmemóriádat és a megfigyelőképességedet ezzel a játékos kvízzel!
Lévaffy Luna
A szerző cikkei

Oda szoktál figyelni a részletekre? Ismered kedvenc színészeid jellegzetes arcvonásait, egyedi mosolyát vagy igéző tekintetét? Szerinted a legsármosabb filmcsillagokat még kölyökként vagy tinédzserként is felismernéd? Akkor ez a játékos kvíz neked szól!

Játékos filmes kvíz a hollywoodi férfi színészekről.
Tedd próbára az arcmemóriádat ezzel a játékos kvízzel!
Fotó: Shutterstock
  • Most kiderül, mennyire jó az arcmemóriád.  
  • Egyetlen fotó alapján kell megállapítanod, hogy ki szerepel a képen.
  • Ez a játékos kvíz még a legjobbakon is kifog!

Játékos filmes kvíz: melyik híres színész szerepel a gyerekkori fotón?

Kedvenc színészeinket hosszú évtizedek óta látjuk a filmvásznon, a vörös szőnyeges eseményeken és a magazinok címlapjain, ezért könnyen azt hihetjük, hogy az arcukat egymilliárd közül is felismernénk. De mi van akkor, ha előkerül egy régi gyerekkori fotó? A sztárok többsége ugyanis rengeteget változott az évek során: más lett a stílusuk, a frizurájuk és persze a gyermeki vonásaik is eltűntek. Ennek ellenére akadnak olyan jellegzetességek, mint egy mosoly, egy tekintet vagy egy arckifejezés, amelyek még hosszú idő után is beazonosíthatóak.

Kíváncsi vagy, hogy mennyire jó az arcmemóriád? Akkor ez a játékos kvíz neked szól, amelyben 7 ismert színész régi fotóját mutatjuk meg neked. Nézd meg alaposan a képeket, figyeld meg jól a részleteket, és tippeld meg, hogy ki szerepel rajtuk! Vajon sikerül helyesen válaszolnod vagy már az első képnél elbuksz?

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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Ki látható a képen?

Az alábbi videó bemutatja neked az utóbbi 50 év leghíresebb színészeit és színésznőit:

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu