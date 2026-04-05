"Ami az egyik embernek őrültség, az a másiknak valóság" – Tim Burton kvíz a legnagyobb rajongóknak

Az eddigiekben arra szántuk a hétvégét, hogy bemutassuk az olvasóknak Hollywood legnagyobb rendezőit. Elérkezett a vizsga ideje, így készítettünk egy kvízt, amivel bárki letesztelheti, mennyire ismeri a filmszakma legnagyobb arcait. Ezen a hétvégén kiderül, mennyire ismerik az olvasók Tim Burtont.

Tim Burton a furcsa filmek egyik koronázatlan királyává vált (Fotó: Armando Gallo)

Tim Burton filmjei

Tim Burton nevéről biztosan mindenkinek eszébe jutnak Hollywood történetének talán legkülönösebb filmjei. A különc rendező animátorként kezdte filmes karrierjét a Disney-nél, és egy szakmai összekülönbözés következtében kapott lehetőséget első saját animációs kisfilmjének elkészítésére. A Vincent stop-motion technikával készült, ami Tim Burton védjegyévé vált karrierje során, a filmet pedig Vincent Price narrálta, akit Burton gyerekkora óta csodált. Az első animációt követte az első élőszereplős rendezés, a Frankenweenie, ami nem igazán nyerte el a Disney tetszését, de annál inkább Paul Reubens komikus-színészét, aki elintézte, hogy a Frankenweenie mégis mozikba kerülhessen. Cserébe annyit kért, hogy Tim Burton rendezzen neki egy filmet. A Pee Wee kalandjai című mozi volt Tim Burton első nagyjátékfilmje, mely Reubens főszereplésével készült. A Pee Wee kalandjai nagy sikert aratott, enne ellenére Tim Burton 3 évig nem dolgozott semmin a premier után, pedig a hírnévnek köszönhetően záporoztak rá a különféle forgatókönyvek.

Tim Burton a szakmai létra alsó fokán kezdte karrierjét (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Érdeklődését végül a Beetlejuice-Kísértethistória forgatókönyve tudta csak felcsigázni. A főszerepet Michael Keatonnek adta, mellette feltűnt az idén elhunyt Catherine O’Hara is Delia szerepében, ami karrierje egyik legfontosabb alakításává vált. A Beetlejuice közel 40 évvel később ismét megszólította, 2024-ben készített belőle egy új feldolgozást, melyben a régi gárdából ismert, Keaton és O’Hara mellett a Wednesday sorozat üdvöskéje, Jenna Ortega, valamint Tim Burton kedvenc színésznője, Winona Ryder is feltűnt.

Winona Ryder és Michael Keaton is a kedvenc színészei közé tartozik (Fotó: Courtesy of Warner Bros. Pictures)

Tim Burton és Johnny Depp filmjei

Az Ollókezű Edward volt az a film, melyben először dolgozott együtt Johnny Deppel, akivel szakmai kapcsolata barátsággá alakult a közös munka során. Összesen 8 filmet készítettek együtt, kettejük neve úgy összeforrt egymással, mint Tarantino és Samuel L. Jackson vagy Wes Anderson és Bill Murray. Az Ollókezű Edward forgatókönyvét is Tim Burton jegyzi, első pillantásra egy rendkívül furcsa filmről van szó, aminek főszerepét pont ezen oknál fogva például Gary Oldman is visszautasította, amit saját bevallása szerint a mai napig kegyetlenül bán. A közös munka annyira jól sikerült Depp-pel, hogy rövidesen főszerepet adott neki az Ed Wood című filmben, a Christina Ricci főszereplésével készült Az Álmosvölgy legendájában és az Oscar-jelölést is begyűjtő stop-motion animációban, A halott menyasszonyban is ő kölcsönözte Victor hangját.