Megtörte a csendet Johnny Depp: kiderült, visszatér-e A Karib-tenger kalózaiba

Johnny Depp először beszélt nyilvánosan arról, hogy szeretne-e visszatérni A Karib-tenger kalózai filmsorozathoz.

Kiderült belebújna-e újra a híres kalóz bőrébe Johnny Depp. Fotó: Entertainment Pictures / Northfoto

Nemcsak Johnny Depp szólalt meg a filmsorozat folytatásáról

A 62 éves színész olyan filmekkel vált híressé, mint a Gilbert Grape, az Ollókezű Edward és Az Álmosvölgy legendája. Azonban az igazi áttörést az hozta el számára, amikor Jack Sparrow kapitány szerepét kapta meg A Karib-tenger kalózai filmekben, amelyek nemcsak világhírűvé tették, hanem három Oscar-jelölést is hoztak el neki a legjobb férfi főszereplő kategóriában.

Először 2003-ban bújt a kalóz bőrébe A Karib-tenger kalózai: A Fekete Gyöngy átka című filmben, majd további négy folytatásban tért vissza a szerephez. Az utolsó rész, A Karib-tenger kalózai: Salazar bosszúja, 2017-ben jelent meg - azóta közel egy évtized telt el, és a rajongók türelmetlenül várják az új részt, de eddig kevés konkrétum derült ki azzal kapcsolatban, hogy lesz-e folytatás.

Most azonban Depp megosztotta a gondolatait arról, hogy részt venne-e egy új filmben. A Modì, Three Days on the Wing of Madness című új filmje premierjén feltették neki a várva várt kérdést, hogy visszatérne-e A Karib-tenger kalózai sorozathoz.

Ó, igen, az mókás lenne

- válaszolta nevetve a színész.

Ez azért is figyelemre méltó, mert korábban azt nyilatkozta, hogy ezen a földön semmi nem tudná rávenni őt arra, hogy újra eljátssza Jack Sparrowt.

Bár Depp nem fejtette ki bővebben, mit gondol, megjegyzései nem sokkal azután hangzottak el, hogy egykori kollégája, Orlando Bloom is megszólalt a témában. Bloom, aki Will Turnert alakította, azt mondta, hogy egy új film csak akkor születhet meg, ha az eredeti szereplők mindannyian visszatérnek.

Minden a forgatókönyvön múlik, igaz? Minden a papíron van. Szerintem biztosan van rá mód, hogy valamit létrehozzunk. Személy szerint imádnám, ha mindenki visszatérne. A siker kulcsa az lenne, ha mindenki újra együtt lenne, ha tudnak és akarnak is

- nyilatkozta a színész.

Keira Knightley, aki Elizabeth Swannt játszotta, nem beszélt arról, hogy visszatérne-e, de idén korábban arról mesélt, hogy a filmsorozat egyszerre megtörte és felemelte őt, hiszen mindössze 18 éves volt, amikor megkapta a szerepet - írta a Metro.