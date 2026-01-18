Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Retró sorozat kvízben szereplő kép egy '90-es évekbeli szappanopera egy jelenetéről

Sokan nem ismerik fel ezeket a retró sorozatokat – Te emlékszel még rájuk? Kvíz

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 18. 10:45
Volt idő, amikor egy-egy sorozat köré szerveződött az egész este. Ez a retró sorozat kvíz most visszahozza azokat a történeteket, amelyekhez emlékek, érzelmek és közös tévés pillanatok kötődnek. Most kiderül, mennyire maradtak meg benned a dél-amerikai szappanoperák emlékezetes jelenetei.
  • Ez a retró sorozat kvíz a legismertebb dél-amerikai szappanoperákat idézi fel.
  • Marimar, Esmeralda, Vad angyal és Betty is felbukkan a kérdések között.
  • Kiderül, mennyire emlékszel a kilencvenes évek tévés kedvenceire.

Kár lenne tagadni, hogy a magyar tévénézők különösen kedvelik a dél-amerikai szappanoperákat. Ha ez nem így lenne, bizonyos történetek aligha térnének vissza újra és újra a képernyőre. A kilencvenes években a mexikói és brazil sorozatok valódi jelenséggé váltak, retró sorozat kvízünk pedig ezt az időszakot idézi meg. Intrikák, tiltott szerelmek, nagy bukások és még nagyobb visszatérések: ezek a sorozatok nem egyszerű esti programok voltak, hanem érzelmi utazások, amelyekről másnap az egész ország beszélt.

Retró sorozat kvízben szereplő kép egy '90-es évekbeli szappanopera szereplőgárdájáról
Retró sorozat kvízünk felidézi a kilencvenes évek legendás szappanoperáinak legemlékezetesebb pillanatait.
Fotó: Archív

Retró sorozat kvíz a legnagyobb rajongóknak

Paula és Paulina cseréje, Milagros kettős élete, Rosalinda eltűnése vagy Marimar bosszúja mind a korszak meghatározó pillanatai közé tartoznak. Ez a retró sorozat kvíz tíz kérdésen keresztül teszi próbára, mennyire élnek még benned ezek a történetek. Ha annak idején nem hagytad ki az esti részeket, jó eséllyel most sem jössz zavarba; de vigyázz, már az első kérdésnél kiderülhet, ki számít igazi rajongónak.

Ha készen állsz egy kis nosztalgiára, vágj bele a kvízbe és derítsd ki, mennyire emlékszel kedvenc dél-amerikai sorozataidra!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Miért cserélik ki egy viharos éjszakán az újszülött gyerekeket az Esmeralda történetében?

