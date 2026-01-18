Sokan nem ismerik fel ezeket a retró sorozatokat – Te emlékszel még rájuk? Kvíz

Kár lenne tagadni, hogy a magyar tévénézők különösen kedvelik a dél-amerikai szappanoperákat. Ha ez nem így lenne, bizonyos történetek aligha térnének vissza újra és újra a képernyőre. A kilencvenes években a mexikói és brazil sorozatok valódi jelenséggé váltak, retró sorozat kvízünk pedig ezt az időszakot idézi meg. Intrikák, tiltott szerelmek, nagy bukások és még nagyobb visszatérések: ezek a sorozatok nem egyszerű esti programok voltak, hanem érzelmi utazások, amelyekről másnap az egész ország beszélt.
Paula és Paulina cseréje, Milagros kettős élete, Rosalinda eltűnése vagy Marimar bosszúja mind a korszak meghatározó pillanatai közé tartoznak. Ez a retró sorozat kvíz tíz kérdésen keresztül teszi próbára, mennyire élnek még benned ezek a történetek. Ha annak idején nem hagytad ki az esti részeket, jó eséllyel most sem jössz zavarba; de vigyázz, már az első kérdésnél kiderülhet, ki számít igazi rajongónak.
Ha készen állsz egy kis nosztalgiára, vágj bele a kvízbe és derítsd ki, mennyire emlékszel kedvenc dél-amerikai sorozataidra!
