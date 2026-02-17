Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Esmeralda és José öleli egymást a szappanopera egy jelenetében az Esmeralda-kvízben.

Esmeralda-kvíz: te mennyire emlékszel még a retró szappanopera legapróbb részleteire?

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 17. 18:30
Most kiderül, hogy mekkora rajongó is voltál annak idején! Töltsd ki ez a szórakoztató Esmeralda-kvízt, és teszteld le, te mennyire emlékszel a tragikus sorsú lány romantikus történetére!
Boncza Léda
Akad pár szappanopera a 90-es évek végéről és a 2000-es évek elejéről, amelynek nagy sikere volt, de csak kevés olyan történetet láthattunk a képernyőn, ami akkora nyomot hagyott a nézőkben, mint Esmeralda története. Ezekre a kérdésekre azonban csak a legnagyobb rajongók tudnak még ma is válaszolni. Derítsd ki, te köztük vagy-e! Készen állsz az Esmeralda-kvízre?

Esmeralda virágokkal a kezében a szappanopera egy jelenetében az Esmeralda-kvízben.
Esmeralda-kvíz: emlékszel még a tragikus sorsú lány romantikus történetére?
Fotó: arhiv
  • Az Esmeralda című telenovella a 90-es évek végén debütált a képernyőn.
  • A magyar nézők körében is nagy sikert aratott.
  • A retró kvízzel próbára teheted tudásodat.

Esmeralda-kvíz: izgalmas kérdések a szappanoperából

Az 1997-ben bemutatott mexikói telenovella, amelyet a kubai származású írónő, Delia Fiallo alkotott meg, nem várt sikert aratott. Esmeralda szívszorító és végtelenül romantikus történetének több korábbi változat adott ihletet, mégis ez a feldolgozás érte el az igazi világsikert.

A sztori egy viharos éjszakán kezdődik, amikor két újszülött sorsa felcserélődik. A gazdag családba született lány szegénysorba kerül, míg a másik gyermek egy előkelő világban nőhet fel. Innen indulnak a felejthetetlen szappanopera bonyodalmai, akadályokkal teli szerelmi története, amely később milliókat szegezett a képernyők elé.

Az Esmeralda két főszereplője, Leticia Calderón és Fernando Colunga párosáért egyenesen rajongott a közönség. Calderón alakítását a szakma több ízben is elismerte: különböző jelöléseket zsebelt be, és 1998-ban elnyerte Az év női személyiségének járó ACE-díjat Esmeralda megformálásáért. A sorozat pedig több mint 170 országban lett közönségkedvenc. A becslések szerint mintegy 200 millió néző követte a szerelmespár sorsszerű egymásra találásának történetét.

A világsiker nem apadt az évek során: 2017-ben például új feldolgozás készült.

Mi mindenre emlékszel még a telenovellából?

Itt az idő, hogy próbára tedd emlékezőképességedet szappanopera kvízünk segítségével! Romantikázz és nosztalgiázz velünk: kiderül, igazi rajongó voltál-e!

Készen állsz? Akkor irány az Esmeralda-kvíz!

A következő videóra kattintva felidézheted a 90-es és 2000-es évek legnépszerűbb szappanoperáit:

