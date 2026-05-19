Lebuktak: titkos tengerparti randin kapták lencsevégre Kendall Jennert és Jacob Elordit

Egy szemtanú a TMZ-nek azt mondta, Kendall Jenner és Jacob Elordi úgy néztek ki, mintha egy cuki kis randin lennének, miközben múlt hétvégén együtt pihentek egy privát strandon, Kauai-n. A laza délutáni program során nagyon közel ültek egymáshoz.

Kendall Jenner a 2026-os Vanity Fair Oscar Party-ján végig Jacob Elordi-val volt elfoglalva / Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto

Kendall Jenner teljesen odáig van a színészért?

A turbékoló párosról készült képen Kendall bikiniben lazít, miközben egy üveg Avaline rosét tart a kezében, és Jacob Elordi mellett ül a homokban. Jacob kényelmes, hétköznapi szettet választott, mivel kék rövidnadrágot és zöld baseballsapkát viselt. A páros pedig láthatóan csak egymásra figyelt. Előttük egy szörfdeszka stílusú asztal állt, miközben a tengerparton pihentek, és úgy tűnt, senki más nincs a közelben, miközben együtt élvezték a nyugodt, trópusi környezetet.

A látvány csak tovább erősíti a hónapok óta keringő szerelmi pletykákat. Kendallt és Jacobot először idén, a Coachella környékén kezdték összeboronálni, miután a rajongók észrevették, hogy egyre több időt tölthetnek együtt a háttérben.

Mind Kendall, mind Jacob híres arról, hogy óvják a magánéletüket, ezért ez az eldugott hawaii pillanat még különlegesebbnek számít. A PEOPLE magazin egy bennfentesre hivatkozva azt írja, hogy a szupermodell és a színész az elmúlt hónapokban együtt lógtak és ismerkedtek egymással - írja a TMZ.