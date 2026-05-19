Drámai percek: Egy mentésirányító segítette világra a kisbabát Pest vármegyében

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 19. 12:26 / FRISSÍTÉS: 2026. május 19. 12:26
Óriási izgalmak közepette hozta világra gyermekét egy kismama. A fájások annyira felgyorsultak, hogy már nem tudtak elindulni a kórházba.

Döbbenetes perceket élhetett át egy Pest vármegyei család, amikor a szülés a vártnál sokkal gyorsabban indult be, és a mentők kiérkezése előtt világra jött a kisbaba. Az édesanya mellett végig ott volt a rémült apuka és a telefonon segítséget nyújtó mentésirányító is, aki lépésről lépésre instruálta a szülőket a kritikus pillanatokban.

Fotó: Vad-Len / shutterstock

A közelmúltban egy ijedt, 39 hetes kismama tárcsázta a segélyhívót Pest vármegyéből, miután fájásai olyan hirtelen kezdtek el sűrűsödni, hogy már nem volt lehetőség kórházba indulni. A vonal másik végén Hujber Noémi mentésirányító bajtársnőnk megnyugtató szavakkal biztatta és instruálta a rémült szülőpárt, miközben több egységet, köztük koraszülött mentőt is a helyszínre indított. Bajtársnőnk végig vonalban maradt és felkészítette a szülőket a kicsi érkezésére. A mentésirányító segítségével, az apuka támogatása mellett az édesanya mindösszesen néhány perc alatt világra hozta egészséges kisfiát, aki hangos sírással köszöntötte a nagyvilágot. Helyszínre érkező bajtársaink ellátták, majd kórházba szállították a kisfiút és anyukáját. Az újszülöttnek boldog és egészséges életet kívánunk, az anyukának és az apukának, valamint a mentésben résztvevőknek szívből gratulálunk! 

– írja az Országos Mentőszolgálat.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
