Drámai percek: Egy mentésirányító segítette világra a kisbabát Pest vármegyében

A közelmúltban egy ijedt, 39 hetes kismama tárcsázta a segélyhívót Pest vármegyéből, miután fájásai olyan hirtelen kezdtek el sűrűsödni, hogy már nem volt lehetőség kórházba indulni. A vonal másik végén Hujber Noémi mentésirányító bajtársnőnk megnyugtató szavakkal biztatta és instruálta a rémült szülőpárt, miközben több egységet, köztük koraszülött mentőt is a helyszínre indított. Bajtársnőnk végig vonalban maradt és felkészítette a szülőket a kicsi érkezésére. A mentésirányító segítségével, az apuka támogatása mellett az édesanya mindösszesen néhány perc alatt világra hozta egészséges kisfiát, aki hangos sírással köszöntötte a nagyvilágot. Helyszínre érkező bajtársaink ellátták, majd kórházba szállították a kisfiút és anyukáját. Az újszülöttnek boldog és egészséges életet kívánunk, az anyukának és az apukának, valamint a mentésben résztvevőknek szívből gratulálunk!