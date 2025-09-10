Ilyen bombázó lett az évek során a Budapestre érkező Natalia Oreiro - Galéria

Ahogy arról már a Bors beszámolt, a napokban Budapestre érkezik Natalia Oreiro, a Vad angyal egykori sztárja. Az argentin színésznő nem véletlenül landol a magyar fővárosban, Hans Sigl után ő lesz ugyanis a következő vendégzsűri a Sztárban Sztár All Stars szeptember 14-i adásában.
Az ezredforduló környékén több mint száz országban bemutatott Vad angyal népszerűsége még a mai napig az eget súrolja, azonban majdnem két és fél évtizedet kellett várnia a magyar rajongóknak, hogy kedvencük ismét hazánkba látogasson. A műsor vége óta egyébként sok víz lefolyt a Dunán, korábbi cikkünkben igyekeztünk utánajárni, mi történt azóta Natalia Oreiróval és színésztársaival, Facundo Aranával, Verónica Vieyrával vagy épp Gabriela Sarival.
A 48 éves Natalia Oreiro a telenovella során még egy baseball sapkás, bő nadrágos, fiús csajsziként küzdött Ivo szerelméért, mára viszont nagybetűs díva lett belőle, a vörös szőnyegek ünnepelt, elegáns sztárja. Karrierje is úgy alakult, ahogy szerette volna, a Vad angyal után is számtalan telenovellát forgatott, ezek közül a Kachorrát, a Te vagy az életemet és az Amanada O-t a magyar nézők is ismerhetik. De énekesnőként is hatalmas sikerei voltak, vannak. Mint ismert, a Vad angyal főcímdala is a nevéhez fűződik. Több albuma megjelent, amivel a világ több országában turnézott, a leghangosabb sikert gyakori, oroszországi koncertjein aratta.
Szabályosan letarolta az internetet a hír, hogy az ezredforduló legnépszerűbb sorozatának sztárja, Natalia Oreiro ismét hazánkba érkezik. A Vad angyal főhősnője azonban nem először látogatja meg a magyar rajongóit, legutóbbi itt tartózkodása során nemcsak a fanokkal, hanem állandó magyar hangjával, Kiss Virággal is találkozott.
A magyar színésznő, aki a Vad angyal mellett olyan neves filmekben és szériákban is szinkronizált már mint a Sikoly, a Vissza a jövőbe, a Kés alatt, Lost – Eltűntek vagy épp a Modern család, a Bors kérésre felidézte a 25 évvel ezelőtti összejövetelt, amely mai napig igen kedves emlék a számára:
„Elképesztően népszerű volt itthon ez a sorozat, ugyanis naponta 2-3 millió ember nézte. Aztán egyszer csak jött a hír, hogy Natalia Magyarországra jön, és rendeznek neki egy állófogadást. Ott találkoztam vele először. Nagyon aranyos volt, örült, hogy végre megismerhette a szinkronhangját. A nyakamba borult, megölelgettük egymást és váltottunk is néhány szót. Egy évvel később pedig egy koncertjére is ellátogattam, ez egy azóta is tartó, távolsági barátság”
− emlékezett vissza 25 évvel ezelőtti első találkozójukra a színésznő a Borsnak.
Galériánkban most megmutatjuk, mennyit változott az évek során Natalia Oreiro 2025-ös érkezéséig.
