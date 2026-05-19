Örülhet minden futballrajongó, nagy bejelentést tettek Neymarról

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 19. 12:55
Láthatjuk a nyári labdarúgó-világbajnokságon a brazilok klasszisát. Neymar bekerült Carlo Ancelotti vb-keretébe.
2023 óta nem játszott hazája nemzeti csapatában, de Carlo Ancelotti hétfőn jelölte Neymart a brazil válogatott világbajnoki keretébe.

Neymar legutóbb 2,5 éve, 2023 októberében, játszott a brazil válogatottban, mégis szerepelhet a 2026-os foci-vb-n Fotó: Getty Images

Az ötszörös világbajnok Brazília olasz szövetségi kapitányát majd' egy éve nevezték ki, azóta több kérdést kapott a régóta mellőzött, folyvást sérült 34 éves Neymar vb-esélyéről, mint bármi másról. A június 11-én kezdődő, amerikai-kanadai-mexikói közös rendezésű tornára végül meghívót küldött a selecao gólrekorderének (a Santos zsenije 2010-23 között 128 meccsen 79 gólt szerzett a brazil válogatottban). Ancelotti szerint innentől csak rajta múlik, hogy epizód- vagy főszereplő lesz-e karrierje negyedik vébéjén.

Klubja Neymar meghívásáról: "A Herceg visszatér"

A Pelé utódaként kezelt Neymar eddig "csak" olimpiai aranyat és Konföderációs Kupát nyert a brazil válogatottal; a 2014-es (hazai) vb-n a negyedik helyig, 2018-ban és 2022-ben a negyeddöntőig jutott. 

Ettől függetlenül a Santos így kommentálta a válogatott meghívóját: "A Herceg visszatér".

– Egész évben elemeztük a játékát, és az utóbbi időszakban egyenletes volt a formája. A kvalitásai alapján a csapat hasznára lehet. (...) Nem tudom megmondani, hogy egy vagy öt percet játszhat majd, esetleg végigjátssza-e a mérkőzéseket. 

Őszinte leszek: akkor fog pályára lépni, ha megérdemli, ami az edzéseken dől el. Csak rajta múlik, hogy játszik vagy sem, beszáll-e a kispadról vagy ott marad. 

– A tapasztalata aranyat érhet, de esetében mindig is a fizikai állapotán múlt minden – mondta Ancelotti, hangsúlyozva, hogy senki se várja egyetlen játékostól a megváltást.

A válogatottban 2023 októbere óta nem szerepelt Neymar ebben a szezonban 15 tétmeccsen 6 góllal és 4 gólpasszal segítette a Santost.

 

