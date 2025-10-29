Tisza AdóKenyai repülőgép-balesetSztárban Sztár All StarsMegasztár
Nagy szappanopera kvíz: mennyire emlékszel a kedvenc sorozatodra?

sorozat
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 29. 12:15
szappanoperatesztkvíz
Volt idő, amikor délután 3-kor az egész utca csendben volt. Mindenki a tévé előtt ült, hogy megtudja, mi történt a Dallas világában. Te is fújtad fejből a szereplők nevét, és együtt sírtál, nevettél a karakterekkel? A nagy szappanopera kvízből kiderül, hogy mennyire vagy még otthon a kedvenc sorozataidat illetően!
Szabó Eszter Sára
A szerző cikkei

Kvíz az örök sorozatrajongóknak. Utazzunk vissza az időben, és emlékezzünk azokra az időkre, amikor még nem a telefont nyomkodtuk, hanem hétről hétre a tévéképernyő előtt ültünk árgus szemekkel, izgatottan, és vártuk a következő szappanopera epizódot. Aki nem vallja be, az is nézett már szappanoperát. Egyfajta nosztalgikus hangulatú valóságshow műsorokra emlékeztetnek.

Kvíz a nagy sorozatokról
Szappanopera kvíz: 10 kőkemény kérdés kedvenc sorozataidról / Fotó: 0meer /  Shutterstock 

A nagy szappanopera kvíz: most kiderül, mi maradt meg az emlékeidben

Ezekben a történetekben mindig volt valami, ami magával ragadja a nézőt: szerelmek, váratlan fordulatok, valamint a karakterek, barátok és a családok közti konfliktusok. Egy-egy rész után gyakran még órákig beszéltünk a látottakról, és próbáltuk kitalálni, mi fog történni a következő részben. A szappanoperák remek kikapcsolódást jelentettek a mindennapokból, miközben mégis valóságos érzelmeket közvetítettek. Neked melyik sorozat és karakter volt a legnagyobb kedvenced? Kezdődhet a 10 kérdésből álló kvíz?

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Melyik szappanoperában szerepelt JR Ewing, a hírhedt olajmágnás?

