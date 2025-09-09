Emlékszel még a Vad angyalra? Így néz ki Natalia Oreiro és társai manapság – Fotók!

Magyarországra érkezik a Vad angyal, Natalia Oreiro. Az idehaza 25 évvel ezelőtt bemutatott argentin telenovella főhősnője lesz a Sztárban Sztár All Stars következő adásának vendégzsűrije. Az ezredforduló környékén több mint száz országban bemutatott sorozat népszerűsége még a mai napig az eget súrolja, azonban majdnem két és fél évtizedet kellett várnia a magyar rajongóknak, hogy kedvencük ismét hazánkba látogasson. A műsor vége óta egyébként sok víz lefolyt a Dunán, mai cikkünkben igyekeztünk utánajárni, mi történt azóta Natalia Oreiróval és színésztársaival, Facundo Aranával, Verónica Vieyrával vagy épp Gabriela Sarival.

A Vad angyal szereposztása élén álló Natalia Oreiro Sztárban Sztár zsűritag lesz az eheti adásban (Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto)

Natalia Oreiro nélkül tényleg nincs Vad angyal

A nem csak Dél-Amerikában, hanem a világ számos táján népszerűvé váló sorozatról valóban nem beszélhetnénk ma, ha a kisfiús lányból szexi dívává érő Natalia Oreiro nem lenne. A különc lány és a tehetős fiú szövevényes szerelméről szóló telenovella ötlete ugyanis egyenest az uruguayi színésznő fejéből pattant ki, aki egy neves forgatókönyvírót, Enrique Torrest kereste fel víziójával, miután megbukott egy korábbi szériája. A korábban például a Celese című műsort is jegyző tévés szakember rábólintott, így készülhetett a Vad angyal, melynek főszerepét természetesen Oreiro vállalta magára, ráadásul a színésznő gyakorta szólt bele karaktere sorsába is. A 270 epizódos tévéshow-t két éven át készítették, a forgatási napok pedig sok esetben akár a 14 órás hosszúságot is megütötték. A befektetett rengeteg munka viszont abszolút meghozta a gyümölcsét, hiszen a fél világ rajongott a Vad angyalért, melynek dalszövegét mai napig kívülről fújjuk.