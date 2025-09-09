Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Emlékszel még a Vad angyalra? Így néz ki Natalia Oreiro és társai manapság – Fotók!

Natalia Oreiro
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 09. 09:32
Kevés telenovella tudta annyira rabjává tenni a magyar tévétársadalmat, mint a Vad angyal. A hazánkban 2000-től műsorra tűzött argentin szappanopera itthon még mindig óriási rajongótáborral rendelkezik, amelynek tagjai most igazán örülhetnek, hiszen sorozat főszereplője, Natalia Oreiro a héten ismét Magyarországra látogat.
Örökös-Tóth Lajos
Magyarországra érkezik a Vad angyal, Natalia Oreiro. Az idehaza 25 évvel ezelőtt bemutatott argentin telenovella főhősnője lesz a Sztárban Sztár All Stars következő adásának vendégzsűrije. Az ezredforduló környékén több mint száz országban bemutatott sorozat népszerűsége még a mai napig az eget súrolja, azonban majdnem két és fél évtizedet kellett várnia a magyar rajongóknak, hogy kedvencük ismét hazánkba látogasson. A műsor vége óta egyébként sok víz lefolyt a Dunán, mai cikkünkben igyekeztünk utánajárni, mi történt azóta Natalia Oreiróval és színésztársaival, Facundo Aranával, Verónica Vieyrával vagy épp Gabriela Sarival.

Natalia Oreiro Benicio del Toro receives the Honorary Award at the 10th edition of the Platinum Awards
A Vad angyal szereposztása élén álló Natalia Oreiro Sztárban Sztár zsűritag lesz az eheti adásban (Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto)

Natalia Oreiro nélkül tényleg nincs Vad angyal

A nem csak Dél-Amerikában, hanem a világ számos táján népszerűvé váló sorozatról valóban nem beszélhetnénk ma, ha a kisfiús lányból szexi dívává érő Natalia Oreiro nem lenne. A különc lány és a tehetős fiú szövevényes szerelméről szóló telenovella ötlete ugyanis egyenest az uruguayi színésznő fejéből pattant ki, aki egy neves forgatókönyvírót, Enrique Torrest kereste fel víziójával, miután megbukott egy korábbi szériája. A korábban például a Celese című műsort is jegyző tévés szakember rábólintott, így készülhetett a Vad angyal, melynek főszerepét természetesen Oreiro vállalta magára, ráadásul a színésznő gyakorta szólt bele karaktere sorsába is. A 270 epizódos tévéshow-t két éven át készítették, a forgatási napok pedig sok esetben akár a 14 órás hosszúságot is megütötték. A befektetett rengeteg munka viszont abszolút meghozta a gyümölcsét, hiszen a fél világ rajongott a Vad angyalért, melynek dalszövegét mai napig kívülről fújjuk.

Noha Natalia Oreiro mostani kinézetéről hamarosan akár személyesen is meggyőződhetünk, a Vad angyal több színészének sorsa rejtély maradt a magyar nézők számára. Galériánkból kiderül, hogy festenek az egykori főszereplők, és miként alakult az életük a széria végeztével.

A Natalia Oreiro által megformált Miliről szóló széria nem véletlen kapta a Vad angyal címet, hiszen a karakter minden szavában, tekintetében és cselekedetében ott égett a fékezhetetlen tűz

 

 

