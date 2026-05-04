KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
26°C Székesfehérvár

Mónika, Flórián névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hatósági vizsgálat indult a Mediaworks elleni hekkertámadás ügyében

mediaworks
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 04. 14:25
adatvédelmiszemélyes adat
Személyes adatok, bankszámlaadatok és több millió dokumentum kerülhetett illetéktelen kezekbe a Mediaworksnél történt kibertámadás során. Az adatvédelmi hatóság vizsgálatot indított, és a sajtót is figyelmeztette a GDPR-szabályok betartására.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) vizsgálatot indított, miután darkwebre kerülhetett 8,5 terabájtnyi, részben személyes adatokat tartalmazó fájl a Mediaworks Hungary Zrt. rendszeréből.

Fotó: Pexels

A (NAIH) közleményben tudatta, hogy a sajtóban megjelent információk alapján szerzett tudomást arról, hogy

egy hekkercsoport csaknem 15 millió fájlt, összesen mintegy 8,5 terabájtnyi adatot szerzett meg jogellenesen a Mediaworks Hungary Zrt. rendszeréből és tett közzé a darkweben.

A hírek szerint a kiszivárgott fájlok között olyan dokumentumok vannak, amelyek nagy számban személyes adatokat, neveket, lakcímeket, bankszámlaadatokat, valamint közérdekű és közérdekből nyilvános adatokat is tartalmaznak.

Az eddig rendelkezésre álló információk alapján a NAIH álláspontja szerint 

megalapozottan állítható, hogy ez a magatartás személyes adatok jogellenes kezelését valósíthatja meg.

Ezért az adatvédelmi szerv hivatalból vizsgálatot indít, és ennek eredményétől függően megteszi a szükséges további intézkedéseket.

A NAIH ahogyan korábban a Tisza Párt adatvédelmi incidense kapcsán is, most is nyomatékosan felhívta a figyelmet, hogy

amennyiben a Mediaworks Hungary Zrt. adatvédelmi ügyéről – mint közérdeklődésre számot tartó esetről – a sajtó beszámol, tartózkodjon a jogellenesen nyilvánosságra hozott személyes adatok internetes elérhetőségének közzétételétől.

A sajtónak a tevékenysége során be kell tartania az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) előírásait. A hatóság ezzel összefüggésben rögzíti, hogy a médiaszolgáltatók az általuk közölt médiatartalom jogszerűségéért önálló felelősséggel tartoznak. Adatkezelésüket nem teszi jogszerűvé az a körülmény, hogy a személyes adatokat valaki már nyilvánosságra hozta.

 Jogellenesen nyilvánosságra hozott személyes adatok további bárminemű tárolása, felhasználása jogellenesnek minősülhet

– hangsúlyozta a NAIH.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu