Hatósági vizsgálat indult a Mediaworks elleni hekkertámadás ügyében

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) vizsgálatot indított, miután darkwebre kerülhetett 8,5 terabájtnyi, részben személyes adatokat tartalmazó fájl a Mediaworks Hungary Zrt. rendszeréből.
A (NAIH) közleményben tudatta, hogy a sajtóban megjelent információk alapján szerzett tudomást arról, hogy
egy hekkercsoport csaknem 15 millió fájlt, összesen mintegy 8,5 terabájtnyi adatot szerzett meg jogellenesen a Mediaworks Hungary Zrt. rendszeréből és tett közzé a darkweben.
A hírek szerint a kiszivárgott fájlok között olyan dokumentumok vannak, amelyek nagy számban személyes adatokat, neveket, lakcímeket, bankszámlaadatokat, valamint közérdekű és közérdekből nyilvános adatokat is tartalmaznak.
Az eddig rendelkezésre álló információk alapján a NAIH álláspontja szerint
megalapozottan állítható, hogy ez a magatartás személyes adatok jogellenes kezelését valósíthatja meg.
Ezért az adatvédelmi szerv hivatalból vizsgálatot indít, és ennek eredményétől függően megteszi a szükséges további intézkedéseket.
A NAIH ahogyan korábban a Tisza Párt adatvédelmi incidense kapcsán is, most is nyomatékosan felhívta a figyelmet, hogy
amennyiben a Mediaworks Hungary Zrt. adatvédelmi ügyéről – mint közérdeklődésre számot tartó esetről – a sajtó beszámol, tartózkodjon a jogellenesen nyilvánosságra hozott személyes adatok internetes elérhetőségének közzétételétől.
A sajtónak a tevékenysége során be kell tartania az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) előírásait. A hatóság ezzel összefüggésben rögzíti, hogy a médiaszolgáltatók az általuk közölt médiatartalom jogszerűségéért önálló felelősséggel tartoznak. Adatkezelésüket nem teszi jogszerűvé az a körülmény, hogy a személyes adatokat valaki már nyilvánosságra hozta.
Jogellenesen nyilvánosságra hozott személyes adatok további bárminemű tárolása, felhasználása jogellenesnek minősülhet
– hangsúlyozta a NAIH.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.