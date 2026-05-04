Hatósági vizsgálat indult a Mediaworks elleni hekkertámadás ügyében

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) vizsgálatot indított, miután darkwebre kerülhetett 8,5 terabájtnyi, részben személyes adatokat tartalmazó fájl a Mediaworks Hungary Zrt. rendszeréből.

Fotó: Pexels

A (NAIH) közleményben tudatta, hogy a sajtóban megjelent információk alapján szerzett tudomást arról, hogy

egy hekkercsoport csaknem 15 millió fájlt, összesen mintegy 8,5 terabájtnyi adatot szerzett meg jogellenesen a Mediaworks Hungary Zrt. rendszeréből és tett közzé a darkweben.

A hírek szerint a kiszivárgott fájlok között olyan dokumentumok vannak, amelyek nagy számban személyes adatokat, neveket, lakcímeket, bankszámlaadatokat, valamint közérdekű és közérdekből nyilvános adatokat is tartalmaznak.

Az eddig rendelkezésre álló információk alapján a NAIH álláspontja szerint

megalapozottan állítható, hogy ez a magatartás személyes adatok jogellenes kezelését valósíthatja meg.

Ezért az adatvédelmi szerv hivatalból vizsgálatot indít, és ennek eredményétől függően megteszi a szükséges további intézkedéseket.

A NAIH ahogyan korábban a Tisza Párt adatvédelmi incidense kapcsán is, most is nyomatékosan felhívta a figyelmet, hogy

amennyiben a Mediaworks Hungary Zrt. adatvédelmi ügyéről – mint közérdeklődésre számot tartó esetről – a sajtó beszámol, tartózkodjon a jogellenesen nyilvánosságra hozott személyes adatok internetes elérhetőségének közzétételétől.

A sajtónak a tevékenysége során be kell tartania az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) előírásait. A hatóság ezzel összefüggésben rögzíti, hogy a médiaszolgáltatók az általuk közölt médiatartalom jogszerűségéért önálló felelősséggel tartoznak. Adatkezelésüket nem teszi jogszerűvé az a körülmény, hogy a személyes adatokat valaki már nyilvánosságra hozta.

Jogellenesen nyilvánosságra hozott személyes adatok további bárminemű tárolása, felhasználása jogellenesnek minősülhet

– hangsúlyozta a NAIH.