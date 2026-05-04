Mindenki rettegett a káromkodó nőtől, kivéve őt: Így mentette meg a 8 éves kisfiú egy egész repülőgép utasait a katasztrófától

Drámai pillanatok játszódtak le a törökországi nyaralásból hazafelé tartó repülőgépen. A nyugodt utazás pillanatok alatt rémálommá vált, amikor egy részeg nő – aki már a kapunál whiskyt vedelt – teljesen kikelt magából. Amikor a személyzet elkobozta tőle a saját piáját, elszabadult a pokol: az önkívületi állapotban lévő asszony trágár szavakkal illette a stewardesseket, csapkodott és üvöltözött.
A helyzet annyira elmérgesedett, hogy a kapitány közölte: nincs más választás, meg kell szakítani az utat és kényszerleszállást kell végrehajtani. Ekkor ugrott fel a helyéről James, az apró Phoenix édesapja. A család családi vészhelyzet miatt sietett haza, és nem engedhették meg maguknak a késést.
Könyörgöm, nem térhetünk le az útról! Csak harminc másodpercet kérlek, hadd próbáljam meg!
– emlékezett vissza az apa a drámai pillanatra, amikor meggyőzte a személyzetet.
James megkérte a nőt, hogy cseréljenek helyet, és melléjük üljön. Ami ezután történt, az tényleg maga a csoda.
Míg a felnőttek tehetetlenül nézték a dühöngő utast, a 8 éves Phoenix átvette az irányítást. Elővette a kártyáit, és énekelni kezdett a nőnek. Az egész út alatt, több mint három órán át szórakoztatta a rémutast.
Phoenix három és fél órán keresztül énekelt neki, mesélt a fociról, a YouTube-csatornájáról. Azt mondta neki: figyelj, te sem akarod, hogy letartóztassanak, ha odaérünk, inkább mesélj a gyerekeidről! Egészen elképesztő volt nézni
– mesélte büszkén az apuka.
A kisfiú jósága és érettsége nemcsak a repülőgépet mentette meg a hatalmas pluszköltségektől és a késéstől, hanem az internetet is bejárta. Még Amerikából is keresik a családot, a Jet2 légitársaság pedig ingyenjegyekkel és egy hatalmas ajándékcsomaggal köszönte meg a Manchester United-rajongó srác közbenjárását – írja a brit Mirror.
Phoenix azonban szerény maradt. Amikor apja elmondta neki, mekkora hős lett, csak ennyit felelt:
Apa, ilyenek vagyunk mi, mint család. Bármikor megtennénk újra, nem igaz?
