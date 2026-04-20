Már 45 éves Anakin Skywalker! A Jedik rémálmát elrabolták a születésnapján

Április 19-én 45 éves lett Hayden Christensen, a Star Wars-filmek és -sorozatok, a Hipervándor és Az élet háza sztárja. Te tudtad róla az alábbi érdekességeket?
Nem tudjuk, hogy a 45. alkalmából is ez lesz-e a program, de a barátaival és a bátyjával van egy közös rituáléjuk: a születésnapost mindig elrabolják a többiek, elviszik egy ismeretlen helyre, és ott egész nap csak és kizárólag olyan fiús programokat csinálnak, mint gyerekkorukban.
Más Skywalkerekhez hasonlóan neki is vannak svéd ősei
A vezetékneve dán eredetű, ezen kívül apai oldalról még némi angol vér is csörgedezik az ereiben. Az édesanyja félig olasz, félig svéd. Utóbbi azért is érdekes, mert a Star Wars-filmekben a Skywalker famíliát alakító színészek közül több is svéd származású, mint például Pernilla August és Mark Hamill is.
Ragaszkodik a szülőhazájához
A kanadai Vancouver városában született, és sosem vált be számára igazán a hollywoodi élet. Amikor épp nem forgat, szeret távol maradni a nyüzsgéstől és filmes világtól, inkább a családjával és a barátaival tölti az idejét a kanadai vidéki birtokán csendes hobbiknak hódolva, mint például a zongorázás.
Gyerekként felidegesítette John McEnroe-t
Rendes kanadai kissrácként versenyszerűen jégkorongozott iskolás korában. Emellett a tenisszel is próbálkozott, és tenisztornákon labdaszedő fiúként is dolgozott. Egy alkalommal a Canadian Openen a nagy John McEnroe meccsének egyik labdamenetét miatta kellett újrajátszani, ugyanis a kis labdaszedő Hayden kimozdult a helyéről.
A nővére helyett fedezték fel
Élete első szerepét egy gabonapelyhet hirdető tévés reklámfilmben játszotta. Ezt úgy kapta meg, hogy a színészi ambíciókat tápláló nővérét elkísérte egy szereplőválogatásra, a színészügynök pedig inkább őt szúrta ki, és szerződést ajánlott.
Nem a Star Wars volt az első híres szerepe
Noha a nagyvilág Anakin Skywalker/Darth Vader szerepében ismerte meg, de Hayden Christensent már ezelőtt Golden Globe-ra jelölték, és számos színészi díjat is begyűjtött. Ezt Az élet háza (más fordításban Az élet egy ház) című 2001-es filmben nyújtott teljesítményével érdemelte ki, amiben zűrös tinédzsert játszott.
1500 színészt győzött le élete szerepéért
Anakin Skywalker szerepére 1500 jelölt közül válogatott George Lucas, akinek az első számú jelöltje akkoriban Leonardo DiCaprio volt, ám ő nem vállalta el a feladatot. Végül Hayden Christensen mellett Jared Padalecki jutott a legmesszebb, mindkettejükkel már próbafelvételeket is forgattak. George Lucas választása azért esett Christensenre, mert Natalie Portmannel különösen jól működött köztük az összhang.
A Star Wars egy családi csalódást is elhozott számára
Miután világhírű lett, lesifotósok követték minden mozdulatát. Így fordulhatott elő, hogy lekapták cigizés közben, és az édesapja egy bulvárlapban leközölt, Star Wars-forgatásról készült fotó révén jött rá, hogy a fia dohányzik. A színész szerint az apukája nagyot csalódott benne.
Kicsoda Hayden Christensen felesége? Szuperhősként jött össze a szerelmével
A 2008-as Hipervándor című szuperhősfilmje forgatásán jött össze a szerelmét játszó Rachel Bilsonnal, akivel ezután tíz évig egy párt alkottak. 2014-ben született meg Briar Rose nevű kislányuk, majd 2017-ben váltak szét az útjaik.
Újra magára ölti Darth Vader páncélját
Az utóbbi években az új Star Wars-filmek és -sorozatok megszaporodásával ismét visszatért az ikonikus szerepéhez. Többek között az Obi-Wan Kenobi és az Ashoka szériákban is felbukkant Darth Vaderként, utóbbinak a készülő második szezonjában is játszani fog.
