Már 45 éves Anakin Skywalker! A Jedik rémálmát elrabolták a születésnapján

Április 19-én 45 éves lett Hayden Christensen, a Star Wars-filmek és -sorozatok, a Hipervándor és Az élet háza sztárja. Te tudtad róla az alábbi érdekességeket?

Hayden Christensen eltűnik? Könnyen lehet, hogy el fogják rabolni a születésnapján

Nem tudjuk, hogy a 45. alkalmából is ez lesz-e a program, de a barátaival és a bátyjával van egy közös rituáléjuk: a születésnapost mindig elrabolják a többiek, elviszik egy ismeretlen helyre, és ott egész nap csak és kizárólag olyan fiús programokat csinálnak, mint gyerekkorukban.

Más Skywalkerekhez hasonlóan neki is vannak svéd ősei

A vezetékneve dán eredetű, ezen kívül apai oldalról még némi angol vér is csörgedezik az ereiben. Az édesanyja félig olasz, félig svéd. Utóbbi azért is érdekes, mert a Star Wars-filmekben a Skywalker famíliát alakító színészek közül több is svéd származású, mint például Pernilla August és Mark Hamill is.

Ragaszkodik a szülőhazájához

A kanadai Vancouver városában született, és sosem vált be számára igazán a hollywoodi élet. Amikor épp nem forgat, szeret távol maradni a nyüzsgéstől és filmes világtól, inkább a családjával és a barátaival tölti az idejét a kanadai vidéki birtokán csendes hobbiknak hódolva, mint például a zongorázás.

Gyerekként felidegesítette John McEnroe-t

Rendes kanadai kissrácként versenyszerűen jégkorongozott iskolás korában. Emellett a tenisszel is próbálkozott, és tenisztornákon labdaszedő fiúként is dolgozott. Egy alkalommal a Canadian Openen a nagy John McEnroe meccsének egyik labdamenetét miatta kellett újrajátszani, ugyanis a kis labdaszedő Hayden kimozdult a helyéről.

A nővére helyett fedezték fel

Élete első szerepét egy gabonapelyhet hirdető tévés reklámfilmben játszotta. Ezt úgy kapta meg, hogy a színészi ambíciókat tápláló nővérét elkísérte egy szereplőválogatásra, a színészügynök pedig inkább őt szúrta ki, és szerződést ajánlott.

Nem a Star Wars volt az első híres szerepe

Noha a nagyvilág Anakin Skywalker/Darth Vader szerepében ismerte meg, de Hayden Christensent már ezelőtt Golden Globe-ra jelölték, és számos színészi díjat is begyűjtött. Ezt Az élet háza (más fordításban Az élet egy ház) című 2001-es filmben nyújtott teljesítményével érdemelte ki, amiben zűrös tinédzsert játszott.