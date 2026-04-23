„Borzasztóan kiakadtam” — a Star Wars legpocsékabb mondata miatt magyarázkodik Oscar Isaac

Igen, tudjuk — valamit jobb lenne inkább elfelejteni, főleg miután már Kathleen Kennedy sincs a Lucasfilm élén, hogy tovább rontsa a helyzetet. Azonban a Star Wars-filmek rajongói nem felejtenek könnyen, a seb csak hegesen tud begyógyulni. Az új trilógia Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac és Adam Driver főszereplésével papíron még menthető lett volna Az ébredő erő 2015-ös megjelenésekor, de az évek során két rendező (J.J. Abrams és Rian Johnson) háromféleképp irányította volna a narratívát, emberek léptek ki, sikoltozva szaladgáltak körbe-körbe és a nap végén a tűzoltásra helyezték a hangsúlyt. Az utolsó jedik idején is érezhető volt, hogy ebből már jó trilógia nem születhet, azonban a Skywalker koránál minden józan észt és törekvést elengedtek. Ebből született a messzi-messzi galaxis legnevetségesebb mondata.

Az új remény az lesz, amikor a Star Wars-t végre békén hagyják, és nem szeméttel bővítik az univerzumot (Fotó: Disney / Lucas Film via Bestimage)

Van, amikor érdemes visszahozni karaktert a Star Wars világába… ez nem az

Az új trilógia elején felvezettek egy gonoszt, Snoke-ot, akiről a filmekben semmi nem derült ki. A cikk kedvéért rákerestünk, hogy mégis ki a csoda volt ez a karakter és így jöttünk rá, hogy még Palpatine alkotta a Birodalom bukása előtt. Viszont senki nem fáradt túlzottan, hogy ezt elmagyarázza a filmekben, sokkal könnyebb volt már a második etapban kivégezni. De hoppá, kinyírtuk a főgonoszt! Valakit ki kellett húzni a zsákból, hogy egy utolsó felvonásban terrorizálja a népet. Az új főgonoszt pedig Poe Dameron (Oscar Isaac) jelentette be a Skywalker korában:

Palpatine valahogy visszatért.

Ez nemcsak a Star Wars, hanem a mainstream filmek egyik legpocsékabb mondata. Érezhető benne, hogy nemcsak a karakterek, az írók se tudták már, hogy mit csinálnak. Évekkel később már Oscar Isaacet sem köti a szerződése, hogy őszintén beszélhessen az új Star Wars trilógiáról, amiben ő is fontos szerepet vállalt, így legutóbb a Happy Sad Confused podcastben szabadkozott a borzasztó mondat miatt:

Ez nyilvánvalóan egy újraforgatásról került bele. A végeredmény alapján szerintem a parókám még egész jól is sikerült, mert ekkor már levágattam a hajamat és így kellett visszatérnem. (…) Ezt az egészet utólag rakták bele. Nagyon sok minden változott és folyamatosan átalakult minden. Én borzasztóan kiakadtam, az biztos.

A színész hozzátette, hogy a pótforgatás pontosan azt a célt szolgálja, amiről a cikk elején is írtunk: igyekeztek menteni a menthetőt és megmagyarázni a megmagyarázhatatlant. Ezzel mindenesetre senki sem nyert igazán, Palpatine visszatérése az Ian McDiarmid által megformált klasszikus karakter és a Star Wars világának is a teljes megbecstelenítése.