Női lábak az eperláb kezelése után

Viszlát eperlábak – így szabadulj meg a nem kívánatos pöttyöktől a szoknyás időre

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 04. 13:45
Bosszantó és látványos pöttyök a lábon? Sötét pontok, amelyektől úgy érzed, úgy nézel ki, mint egy eper és a magjai? A kellemetlen panaszra, vagyis az eperlábra van megoldás! Máris eláruljuk, hogyan kezeld, és ami még fontosabb: miként előzd meg.
László Juli
  • Az eperláb egy normál bőrállapot, ami sokakat érinthet. 
  • A problémát a nem megfelelő szőrtelenítés és a rossz higiénia is okozhatja.
  • Több dolgot is tehetünk az ellen, hogy a pöttyösödés megjelenjen. 

Itt a jó idő, egyre inkább előtérbe kerülnek a lengébb nadrágok és szoknyák, ez azonban azt is jelenti, hogy akaratlanul is a figyelem központjába hozzuk a lábunk és bőrünk egészségét. A rövidebb ruhadarabok a szép és egészséges lábakon mutatnak jól, az eperláb viszont éppen az ellenkezőjét üzenheti. Mutatuk, miről is van szó és hogyan előzhetjük meg a kialakulását!

Eperláb közelről
Az eperláb megkeserítheti a tavaszi és nyári időszakot.
Fotó: Taro_since2017 / Shutterstock

Mi az az eperláb?

Az eperláb valójában nem orvosi, hanem egy köznapi elnevezés, és a lábszáron megjelenő apró sötét színű pöttyöket jelöli. Ezek azok, amelyek miatt a lábunk úgy nézhet ki, mint az eper és annak magjai. Habár komoly egészségügyi kockázata nincs, tanácsos megelőzni, mert okozhat gondot az érintetteknek.

Fontos leszögezni, hogy az eperláb nem a szőrtelenítés utáni irritáció nyomán kialakuló piros pöttyösödést jelenti, hanem azt, amikor a szőrtüszők kimeneti nyílásai feketévé válnak a pórusokban felhalmozódott szennyeződésektől.

Ezek a szennyeződések főként elhalt hámsejtek, szőrmaradványok, olajok és baktériumok. A következmény viszkető és fájdalmas szőrtüszőgyulladás és benőtt szőrszálak lehetnek a zavaró látványon kívül.

Mi okoz eperlábat?

A látványos pöttyösödés általában a nem megfelelő, illetve a bőrünk számára nem ideális szőrtelenítési módszerek alkalmazásától, továbbá helytelen higiéniától alakul ki.

Kiket érint az eperláb?

Mindenkit érinthet a pöttyösödés, mégis jellemzőbb az erősebb és sötétebb szőrű nőknél, illetve azok körében, akik borotvával szabadulnak meg a nem kívánatos szőrszálaktól. Azoknál is kialakulhat, akik hajlamosak a szőrtüszőgyulladásra és a szőrbenövésre, valamint akik ritkán radírozzák vagy nem megfelelően hidratálják a bőrüket.

Ne ijedj meg tőle!

Az eperláb – még ha sok kellemetlenséget is okozhat – valójában egy teljesen normális bőrállapot. Vannak, akiknél csak enyhén látható, míg másoknál szembetűnőbbek a pöttyök.

Mit tegyünk eperláb ellen?

Amit elsőként megtehetünk, hogy felhagyunk a borotválással, ami hosszú távon a bőr egészsége tekintetében is problémás lehet. A penge ugyanis a bőr felszínén dolgozik, amivel irritációt okozhat és benőtt szálakat eredményezhet. Ha mégis ragaszkodunk az eszközhöz, puhítsuk fel borotválkozás előtt a szőrt és a bőrt, használjunk habot vagy gélt, és mindig új, éles, valamint tiszta pengével kezdjünk neki a folyamatnak.

Sokat segíthet a bőrradírozás vagy kémiai hámlasztás is, hiszen ezzel eltávolíthatjuk az elhalt hámsejteket, kitisztíthatjuk az eltömődött pórusokat, amelyekben könnyen megtelepednek a baktériumok. A legjobb, ha a szőrtelenítés megkezdése előtt használunk valamilyen radírt, amely nemcsak azért előnyös, mert tisztít, hanem mert puhítja a bőrt, így könnyebben kibújnak belőle a szőrszálak, és elkerülhetők a gyulladások.

Fontos a hidratálás is, egyrészt a szőrszálak eltávolítása után, másrészt a mindennapokban. Ha megfelelő mennyiségű nedvességet biztosítunk a bőrünk számára, az rugalmas maradhat. A tisztálkodások során ezért jobb kerülni a szárító szappanokat, amelyek a bőr természetes védekezőképességét is gyengítik. Válasszunk helyettük ceramid, glicerin vagy urea tartalmú készítményeket.

Kíváncsi vagy, hogyan borotválhatod úgy a lábad, hogy ne alakuljanak ki a sötét pöttyök? Akkor nézd meg ezt a videót:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
