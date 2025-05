Ma van a Nemzetközi Star Wars-nap: Majdnem Freddie Krueger játszotta Luke Skywalkert

„Az Erő legyen veled!” Hallható a híres mondat megannyi alkalommal a messzi-messzi galaxisból. Ennek eredeti nyelvű változatából, a „May the Force be with you!”-ból ered az a szójáték, ami miatt a Csillagok háborúja hatalmas rajongótábora május 4-én (angolul: May the 4th) ünnepli a nemzetközi Star Wars-napot. Az ünnepnap mellett pedig mi sem mehetünk el szó nélkül, ezért összegyűjtöttük a kedvenc kulisszatitkainkat a legelső moziról, az 1977-ben megjelent Star Wars: Egy új reményről.

Lassan 50 éves lesz a Star Wars-univerzum, melynek a ünnepnapját ma tartják szerte a világon (Fotó: T.C.D / VISUAL Press Agency)

Kedvenc kulisszatitkaink Star Wars-napra:

1. George Lucas nem bízott benne

Hiába a filmtörténelem egyik legnépszerűbb filmsorozatáról van szó, az első mozi megjelenése előtt senki sem hitt a projekt sikerében, még maga a rendező, George Lucas sem. A fiatal direktor a film premierje alatt inkább Hawaii-ra utazott barátjával, Steven Spielberggel, és ott tartózkodásuk alatt kipattant a fejükből az első Indiana Jones-epizód ötlete.

2. Majdnem félrement a casting

Bár ma már elképzelni sem tudnánk a Star Wars univerzumát Harrison Ford nélkül, közel sem ő volt az első választás. Az ácsmesterből lett színész előtt olyan hollywoodi legendáknak is felajánlották a szerepet mint James Caan, Burt Reynolds vagy a születésnapjaikat nemrég ünneplő Al Pacino és Jack Nicholson is, azonban mindannyian nemet mondtak a becsületes űrcsempész eljátszására. Luke Skywalkert pedig kis híján a 80-as évek legrémisztőbb karakterszínésze, a Rémálom az Elm utcában Freddy Kruegerét is alakító Robert Englund formálta meg.

Harrison Ford és Mark Hamill helye sem volt garantált a projektben (Fotó: T.C.D / VISUAL Press Agency)

3. Mark Hamill forgatási balesete

Noha kollégájával, Carrie Fisherrel gond nélkül átlendültek egy kötéllel egyik oldalról a másikra, egy további jelenet rögzítésénél, mikor Mark Hamillnek túl sokáig kellett víz alatt visszatartani a lélegzetét, a színész fejében elpattant egy ér, minek következtében egy méretes folt jelent meg az arcán, és ezután már csak profilból lehetett vele későbbi képsorokat rögzíteni.

4. Jó az öreg a háznál

A viszonylag alacsony költségvetésű produkciónak egy Oscar-díjas legendát is sikerült szerződtetni Alec Guinness személyében, aki viszont híresen megvetette a projektet, és nem vállalt egy percet sem a film promotálásában. A Híd a Kwai folyón színésze személye egyébként mindig csendet, rendet és profizmust teremtett a szettben, amikor csak megjelent ott.