Star Wars-kvíz: padawan vagy Jedi mester vagy? Most kiderül

Készen állsz egy kis nosztalgiára a Star Wars, vagyis a Csillagok háborúja filmsorozatról? Ez a kvíz az igazi rajongóknak készült! Te vajon köztük vagy? Az Erő legyen veled!
Bizonyára téged sem került el a Star Wars-láz annak idején. Ha álmodból felkeltve is tudod, hogy ki volt Luke Skywalker, Padmé, Han Solo, vagy hogy hány holdja van a Tatooine-nak és ki ölte meg Qui-Gon Jinn mestert, ez a kvíz neked szól! Készen állsz? Válaszold meg a kérdéseket és közben emlékezz Yoda mester szavaira: „tedd, vagy ne tedd, de sose próbáld”!
