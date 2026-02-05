Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Darth Vader az egyik Star Wars-filmben

Star Wars-kvíz: padawan vagy Jedi mester vagy? Most kiderül

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 05. 16:45
Tedd próbára a tudásod a Csillagok háborúja első hat epizódjából! Ha igazi rajongónak tarod magad, ez a 10 kérdéses Star Wars-kvíz számodra gyerekjáték lesz! Vajon felismered az ikonikus jeleneteket, karaktereket és eseményeket? Most kiderül!
  • Ebben a Star Wars-kvízben az első hat epizód jeleneteire és szereplőire kérdezünk rá.
  • A kérdésekre adott válaszokból kiderül, hogy padawan szinten jársz, vagy már Jedi mesterként mozogsz-e a galaxisban.

Készen állsz egy kis nosztalgiára a Star Wars, vagyis a Csillagok háborúja filmsorozatról? Ez a kvíz az igazi rajongóknak készült! Te vajon köztük vagy? Az Erő legyen veled!

Luke Skywalker képe a Star Wars-kvízben
Star Wars-kvíz a felejthetetlen karakterek és jelenetek rajongóinak.
10 kérdésből álló Star Wars-kvíz: végre kiderül, igazi rajongó vagy-e 

Bizonyára téged sem került el a Star Wars-láz annak idején. Ha álmodból felkeltve is tudod, hogy ki volt Luke Skywalker, Padmé, Han Solo, vagy hogy hány holdja van a Tatooine-nak és ki ölte meg Qui-Gon Jinn mestert, ez a kvíz neked szól! Készen állsz? Válaszold meg a kérdéseket és közben emlékezz Yoda mester szavaira: „tedd, vagy ne tedd, de sose próbáld”!

