Star Wars-kvíz: padawan vagy Jedi mester vagy? Most kiderül

Ebben a Star Wars-kvízben az első hat epizód jeleneteire és szereplőire kérdezünk rá.

A kérdésekre adott válaszokból kiderül, hogy padawan szinten jársz, vagy már Jedi mesterként mozogsz-e a galaxisban.

Készen állsz egy kis nosztalgiára a Star Wars, vagyis a Csillagok háborúja filmsorozatról? Ez a kvíz az igazi rajongóknak készült! Te vajon köztük vagy? Az Erő legyen veled!

Star Wars-kvíz a felejthetetlen karakterek és jelenetek rajongóinak.

Fotó: ZUMA Press / Northfoto

10 kérdésből álló Star Wars-kvíz: végre kiderül, igazi rajongó vagy-e

Bizonyára téged sem került el a Star Wars-láz annak idején. Ha álmodból felkeltve is tudod, hogy ki volt Luke Skywalker, Padmé, Han Solo, vagy hogy hány holdja van a Tatooine-nak és ki ölte meg Qui-Gon Jinn mestert, ez a kvíz neked szól! Készen állsz? Válaszold meg a kérdéseket és közben emlékezz Yoda mester szavaira: „tedd, vagy ne tedd, de sose próbáld”!