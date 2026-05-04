Lagzi Lajcsi szívszorító kívánságot teljesített: „A búcsúra azóta már sor került...”

A legszűkebb baráti kör pontosan tisztában van azzal, hogy Lagzi Lajcsi szíve aranyból van. Ő maga olykor úgy fogalmaz: egy nap talán éppen ez lesz a veszte.
Lajcsi egy idős bácsi kérésének tett eleget nemrégiben. Ezt olyan megtiszteltetésnek érezte, amiben eddig még nem nagyon volt része.
„Nemrégiben egy üzleti megbeszélésen voltam” – emlékezett vissza Lajcsi. „Amikor végeztem, kissé félszegen, tétován odajött hozzám egy idős úr, Dezső bácsi.”
Bemutatkozott, és elmondta, hogy nemrégiben veszítette, és temette el az élete szerelmét, aki nagyon szerette a zenémet, és azt, ahogyan trombitálok.
„Arra kért, hogy menjek ki vele a sírjához, és játsszam el neki az Il Silenziót trombitán, hogy valóban méltó módon elbúcsúzhasson tőle. Úgy érzi, ezzel még tartozik a szeretett nőnek, és ez talán segít neki is megnyugodni egy kicsit. Elmondta, hogy megfizeti a munkám, csak teljesítsem a kérését.”
A búcsúra azóta már sor került. Lajcsi nagyon szívesen tett eleget a felkérésnek. A sors különös fintora, hogy egy ideje már Galambos Lajos felesége sincs köztünk, így a sztárt még inkább megérintette Dezső bácsi kérése. Lajcsi azt is elmesélte, hogy a temetésen zenével történő búcsúztatás az ő családjában sem ismeretlen dolog, a sváb szokásokhoz hozzátartozik, hogy az elhunyt személytől zenével vesznek végső búcsút.
„Hallgattam a bácsit, és azonnal tudtam, hogy igent mondok.”
A búcsúra azóta már sor került, és bevallom, nagyon megtisztelőnek éreztem, hogy rám esett a választása.
„Mindig az volt az álmom, hogy én lehessek az a trombitás, akit egy ilyen kéréssel egyszer majd megtalál valaki. Az én hivatásom a zene, és ha zenélhetek, akkor boldog vagyok. Szó sem lehetett arról, hogy ezért a bácsi fizessen” – mesélte meghatottan Lajcsi, aki TikTok-oldalán is megosztotta a szívszorító történetet.
