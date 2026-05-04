Rejtély eltűnés: ismert olasz zenésznek veszett nyoma a városligeti koncert előtt - meglepő helyen látták utoljára

Május 1-én még vidáman és izgatottan készülődött városligeti koncertjére az Oggetto Sconosciuto punk-rock zenekar dobosa, a padovai Davide Lucchelli. A 24 éves olasz zenész már nagyon várta a közelgő bulit, mindenki előtt sürgött-forgott a színpad mögött. A színpadra azonban már sosem ment fel, a koncert kezdete előtt ugyanis váratlanul nyoma veszett. A fiatal zenészt azóta sem találják, barátai pedig már betegre aggódták magukat miatta. Ismerősei ugyanis egybehangzóan állítják: a felelősségteljes, zeneimádó dobos soha nem hagyott volna ki önszántából fellépést. A rejtélyes eltűnés ügyében már az Interpol is nyomoz.

Az olasz zenész, Davide Lucchelli egy városligeti koncert előtt tűnt el Fotó: Facebook

Koncert előtt tűnt el az olasz zenész

A fiatal dobost azóta is égre-földre keresik, ugyanis sem telefonon, sem máshol nem lehet elérni. Bár zenésztársai és barátai azonnal elrohantak a rendőrségre, nem tudták azonnal bejelenteni eltűnését. Mint azt barátja, Gabriela is leszögezte, barátai először kapitányságtól kapitányságig rohantak, majd a kórházakban keresték Davidét - eredménytelenül:

Azonnal felvették a kapcsolatot az olasz nagykövetséggel és az olasz rendőrséggel. Haza kellett térniük, és amint visszaértek, beszéltek az olasz hatóságokkal. Davide édesapja feljelentést tett, és úgy tűnik, hogy az Interpol már a saját kezébe vette az ügyet, remélem most a magyar hatóságokkal együttműködve nyomoznak

- reménykedik Gabriela. A banda azonnal akcióba lépett, számtalan csoportban jelezték Davide eltűnését. Információink szerint ugyanis a férfiről az ismerősei egybehangzóan állítják: sosem hagyna ki egy fellépést, főleg nem a banda első turnéjának első állomásán. Attól tartanak, hogy a fegyelmezett dobos nem önszántából hagyta el a Városligetet.

Dobosunk, Liuk tegnap este körülbelül 20:30-kor eltűnt Budapesten. Azóta nincs róla hírünk, és nagyon aggódunk a biztonságáért. Lemondtuk az esti koncertet Eperjesen, és visszatérünk Olaszországba, hogy értesítsük a hatóságokat. Kérünk mindenkit, aki információval rendelkezik, hogy értesítsen minket és a hatóságokat is

- közölte az Oggetto Sconosciuto zenekar.