Rejtély eltűnés: ismert olasz zenésznek veszett nyoma a városligeti koncert előtt - meglepő helyen látták utoljára

Május 1-én még vidáman és izgatottan készülődött városligeti koncertjére az Oggetto Sconosciuto punk-rock zenekar dobosa, a padovai Davide Lucchelli. A 24 éves olasz zenész már nagyon várta a közelgő bulit, mindenki előtt sürgött-forgott a színpad mögött. A színpadra azonban már sosem ment fel, a koncert kezdete előtt ugyanis váratlanul nyoma veszett. A fiatal zenészt azóta sem találják, barátai pedig már betegre aggódták magukat miatta. Ismerősei ugyanis egybehangzóan állítják: a felelősségteljes, zeneimádó dobos soha nem hagyott volna ki önszántából fellépést. A rejtélyes eltűnés ügyében már az Interpol is nyomoz.
A fiatal dobost azóta is égre-földre keresik, ugyanis sem telefonon, sem máshol nem lehet elérni. Bár zenésztársai és barátai azonnal elrohantak a rendőrségre, nem tudták azonnal bejelenteni eltűnését. Mint azt barátja, Gabriela is leszögezte, barátai először kapitányságtól kapitányságig rohantak, majd a kórházakban keresték Davidét - eredménytelenül:
Azonnal felvették a kapcsolatot az olasz nagykövetséggel és az olasz rendőrséggel. Haza kellett térniük, és amint visszaértek, beszéltek az olasz hatóságokkal. Davide édesapja feljelentést tett, és úgy tűnik, hogy az Interpol már a saját kezébe vette az ügyet, remélem most a magyar hatóságokkal együttműködve nyomoznak
- reménykedik Gabriela. A banda azonnal akcióba lépett, számtalan csoportban jelezték Davide eltűnését. Információink szerint ugyanis a férfiről az ismerősei egybehangzóan állítják: sosem hagyna ki egy fellépést, főleg nem a banda első turnéjának első állomásán. Attól tartanak, hogy a fegyelmezett dobos nem önszántából hagyta el a Városligetet.
Dobosunk, Liuk tegnap este körülbelül 20:30-kor eltűnt Budapesten. Azóta nincs róla hírünk, és nagyon aggódunk a biztonságáért. Lemondtuk az esti koncertet Eperjesen, és visszatérünk Olaszországba, hogy értesítsük a hatóságokat. Kérünk mindenkit, aki információval rendelkezik, hogy értesítsen minket és a hatóságokat is
- közölte az Oggetto Sconosciuto zenekar.
24 óra elteltével még aggodalmasabb bejegyzést tettek. Kiderült, hogy utoljára igencsak rejtélyes helyen, egy Mester utcai parkolóban látták:
Davide Lucchelli 2026. május 1-jén, körülbelül 20:30-kor tűnt el. Utoljára Budapesten, a Mester utcája 30-32-nél, egy parkolóban látták. Ugyanazt a pulóvert viselte, mint ami a képen látható, valamint kék farmert és egy fekete bőrdzsekit. A kép egy aznapi élő közvetítésből származik, néhány órával korábban készült, így a kinézete nagyjából ennek megfelelő lehet
- olvasható a bejegyzésben.
Úgy tudjuk, hogy a fiatal és a családja Padova Montá kerületében élnek, Davide édesapja is itt tette meg a feljelentését a helyi csendőrségen. Az eset súlyosságát jelzi, hogy az Interpol szinte azonnal bekapcsolódott az ügybe, úgy tudni, felvették a kapcsolatot a magyar hatóságokkal és együtt nyomoznak az ügyben. Az Il Fatto Quotidiano azt is megírta, hogy Davide apja is hamarosan Magyarországra repülhet, hogy közvetlenül segíthesse a hatóságok munkáját. Információink szerint a zsaruk azóta kihallgatták a bandatagokat is, de semmi olyat nem találtak, ami gyanúra adna okot az összetartó bandában.
