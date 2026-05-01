Szem nem maradt szárazon: így lepték meg lányai a halálos betegséggel küzdő édesanyjukat

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 01. 12:30
A kétgyermekes édesanyának már csak egy éve maradt hátra. A nagybeteg nő, elmondása szerint, amint megtudta a lesújtó diagnózist, rögtön a lányaira gondolt, és arra, hogy ki fog maradni életük legfontosabb pillanataiból: a családja ezért egy igazán megható meglepetésben részesítette.
Szívmelengető meglepetésben volt része annak az amerikai Little Rockban élő édesanyának, aki pár hónapja egy halálos betegségről szóló diagnózissal nézett szembe. A mindössze 36 éves Raven Blakley feltételezett epehólyag probléma miatt fordult orvoshoz, ám múlt decemberben, egy kolonoszkópiát - vastagbéltükrözést -, követően derült fény arra, hogy valójában 4. stádiumú vastagbélrákban szenved. 

Megható, mivel lepték meg a halálos betegséggel küzdő édesanyát / Fotó: Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

Megható élményben volt része a nagybeteg édesanyának

Az egyedülálló anya egy nemrégiben adott interjúban elárulta, amint meghallotta a diagnózist, és azt, hogy jó, ha egy éve maradt már csak hátra, rögtön a tinédzserkorú lányaira, a születendő unokákra, az esküvőkre gondolt, mindenre, amiből ő feltehetően ki fog maradni. 

Mivel a jövője jelenleg bizonytalan, a temetése költségeit pedig máris kifizették, Ravent leginkább az aggasztotta, hogy semmit sem fog látni a gyermekei: a 17 éves Teagan és a 15 éves Anneliese életének fontos mérföldköveiből. A családja ezért összedugta a fejét, majd a nő édesanyja megszervezett egy meglepetésszerű látogatást a The Bridal Cottage nevű menyasszonyi ruha üzletbe, ahol különböző öltözékeket próbálhattak fel.

Édesanyám rávette őket, nyissanak ki csak nekem és a gyerekeimnek, illetve, hogy hagyják, hogy végigmenjünk az egész bolton, és kiválasszunk bármilyen ruhát, amilyet csak szeretnénk. Pusztán azért, hogy láthassam a gyerekeimet esküvői ruhákban

- mondta el Raven, mialatt az üzlet a közösségi médiában számolt be arról, mekkora megtiszteltetést jelentett számukra, hogy részesei lehettek ennek a szívmelengető napnak.

Hihetetlenül megható volt látni, ahogy egy anya megosztja ezt a különleges élményt a lányaival: olyasmi, amit soha nem fogunk elfelejteni. Ez egy remek lehetőség volt Ravennek és a gyermekeinek arra, hogy olyan emléket hozzanak létre, amit gyakran megosztanak a későbbiek során az életben

- írták a posztjukban.

Az, hogy lehetőséget kaptak arra, hogy együtt éljék át ezt a pillanatot, érzelmes, gyönyörű és erőteljes emlékeztető volt, miszerint ezek a percek sokkal többről szólnak, mint a ruhák: a szeretetről, a családról és az örök emlékekről szólnak

- tették hozzá.

Mindeközben Raven a nyilatkozatában kijelentette, a lányai azok, akik erőt adnak neki ebben a mostani nehéz időszakban, akik arra is buzdítják, hogy megőrizze a pozitív hozzáállását, és ne adja fel a küzdelmet - írja a People.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu