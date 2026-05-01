Szem nem maradt szárazon: így lepték meg lányai a halálos betegséggel küzdő édesanyjukat

Szívmelengető meglepetésben volt része annak az amerikai Little Rockban élő édesanyának, aki pár hónapja egy halálos betegségről szóló diagnózissal nézett szembe. A mindössze 36 éves Raven Blakley feltételezett epehólyag probléma miatt fordult orvoshoz, ám múlt decemberben, egy kolonoszkópiát - vastagbéltükrözést -, követően derült fény arra, hogy valójában 4. stádiumú vastagbélrákban szenved.

Megható élményben volt része a nagybeteg édesanyának

Az egyedülálló anya egy nemrégiben adott interjúban elárulta, amint meghallotta a diagnózist, és azt, hogy jó, ha egy éve maradt már csak hátra, rögtön a tinédzserkorú lányaira, a születendő unokákra, az esküvőkre gondolt, mindenre, amiből ő feltehetően ki fog maradni.

Mivel a jövője jelenleg bizonytalan, a temetése költségeit pedig máris kifizették, Ravent leginkább az aggasztotta, hogy semmit sem fog látni a gyermekei: a 17 éves Teagan és a 15 éves Anneliese életének fontos mérföldköveiből. A családja ezért összedugta a fejét, majd a nő édesanyja megszervezett egy meglepetésszerű látogatást a The Bridal Cottage nevű menyasszonyi ruha üzletbe, ahol különböző öltözékeket próbálhattak fel.

Édesanyám rávette őket, nyissanak ki csak nekem és a gyerekeimnek, illetve, hogy hagyják, hogy végigmenjünk az egész bolton, és kiválasszunk bármilyen ruhát, amilyet csak szeretnénk. Pusztán azért, hogy láthassam a gyerekeimet esküvői ruhákban

- mondta el Raven, mialatt az üzlet a közösségi médiában számolt be arról, mekkora megtiszteltetést jelentett számukra, hogy részesei lehettek ennek a szívmelengető napnak.

Hihetetlenül megható volt látni, ahogy egy anya megosztja ezt a különleges élményt a lányaival: olyasmi, amit soha nem fogunk elfelejteni. Ez egy remek lehetőség volt Ravennek és a gyermekeinek arra, hogy olyan emléket hozzanak létre, amit gyakran megosztanak a későbbiek során az életben

- írták a posztjukban.

Az, hogy lehetőséget kaptak arra, hogy együtt éljék át ezt a pillanatot, érzelmes, gyönyörű és erőteljes emlékeztető volt, miszerint ezek a percek sokkal többről szólnak, mint a ruhák: a szeretetről, a családról és az örök emlékekről szólnak

- tették hozzá.