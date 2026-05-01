Újabb UFO-rejtély: 40 percig lebegett a titokzatos narancssárga fény

Élénk narancssárga jelenséget láttak az égen - az ufónak gondolt fény miatt a Nemzeti UFO Jelentőközpontot is értesítették.
A jelenségre az angliai Bognor Regisben figyeltek fel április 2-án. Egy meg nem nevezett helyi lakos szerint este 10 óra körül jelent meg, majd közel 40 percig az égen maradt. Leírások szerint a rejtélyes objektum narancssárga fénygömbre hasonlított, és mozdulatlanul lebegett, miközben a körülötte lévő felhőket világította meg. A lakos hozzátette, hogy a gömb körülbelül 45 fokkal a horizont felett tűnt el, majd rövid időre újra megjelent, mielőtt végleg nyoma veszett volna.
Az UFO-észlelések viszonylag gyakoriak az Egyesült Királyságban: az UFO Identified adatai szerint 2020 és 2023 között több mint 1500 esetet jelentettek.
