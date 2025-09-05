Megszületett a Napkirály, és vele együtt a pompa: fényűzés és hatalom Versailles-ban – Galéria

387 éve, 1638. szeptember 5-én született minden idők legtovább hatalmon lévő uralkodója, XIV. Lajos, azaz a Napkirály (franciául: le Roi Soleil), aki 1643-tól, egészen 1715-ös haláláig, vagyis 72 éven és 110 napon keresztül ült a francia trónon. Galériánkban egyik legnagyobb örökségét, a versailles-i kastélyt mutatjuk be.

A Napkirály grandiózus, fényűző hajléka, a versailles-i kastély, és annak kertjei az európai kastélyépítészet legtündöklőbb példája Fotó: Celso Pupo / Shutterstock

Versailles ragyogása: a Napkirály öröksége

Becenevét azért kapta, mert az abszolutista uralkodó meg volt róla győződve, hogy ő Isten földi helytartója, aki úgy nyújt fényt és meleget alattvalóinak, mint ahogy a Nap a Földnek. Egész uralkodásának szimbóluma a Nap volt, abszolút hatalmát a napkultusz szimbolizálta. Ő testesítette meg a napfelkeltét „Az Éjszaka” című balettelőadáson, és számos festményen is így jelent meg; mind közül a leghíresebb Nicolas Mignard alkotása, amelyen Lajos a Nap, illetve Apolló napisten társaságában látható.

A Napkirály uralkodásához több ismert és kevésbé ismert esemény kapcsolódik – például felszámolta Franciaországban a protestantizmust, számos háborút vívott, és nem utolsósorban a feudalizmus utolsó maradványait is eltörölte azzal, hogy a francia nemességet arra kötelezte, hogy az általa megálmodott, pazar kertekkel és fényűző termekkel ellátott versailles-i kastélyba költözzenek.

Itt, Versailles-ban teljesedett ki a király napkultusza is, s bár Lajost látszólag csak az általa adott legfényűzőbb, legpompásabb, s meglehetősen léha bálok, ünnepségek érdekelték, uralkodása komolyan befolyásolta Európa történelmét, követendő példája lett valamennyi abszolutista uralkodónak (ma is a központosított államhatalom mintaképe), és ekkor kezdett kibontakozni a francia gyarmatbirodalom is.

Udvarában – különösen a versailles-i kastélyban – olyan művészeket pártfogolt, mint Molière, Jean Racine, vagy Jean-Baptiste Lully, és nem mellesleg megalapította a Francia Természettudományi Akadémiát is. Születése évfordulóján pillantsunk be egyik legnagyobb műve, a versailles-i kastély kertjeibe, szalonjaiba.