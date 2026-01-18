Yellowstone kvíz: te mennyit tudsz a sorozat jóképű sztárjáról, Kevin Costnerről?

Jöjjön egy Yellowstone kvíz, nemcsak a rendkívül közkedvelt sorozatról, hanem a világhírű színész életéről és leghíresebb filmes alakításairól is. Hihetetlen, de Kevin Costner ma ünnepli 71. születésnapját, ennek alkalmából készítettünk egy izgalmas filmes kvízt, amit minden rajongónak illik helyesen kitöltenie.

Yellowstone kvíz: most kiderül mennyit tudsz a szülinapos Kevin Costnerről?

Fotó: Ben Glass / Northfoto

A Yellowstone sztárja 1955. január 18-án született Kaliforniában, Lynwood városkájában. Marketing szakon végzett a Kaliforniai Állami Egyetemen, ám a pályán mindössze egy hónapot töltött, mielőtt úgy döntött, inkább a színészet felé veszi az irányt, és Hollywood legnagyobb színésze lesz. Kevin Costner akkor döntötte el végleg, hogy színész lesz, amikor egy repülőúton találkozott Richard Burtonnel, aki azt tanácsolta neki, hogy soha ne adja fel az álmait.

Kevin Costner filmes sikerei

Filmes karrierje azonban nem indult sikeresen, hosszú időt töltött a kispadon: kivágott jelenetekkel, mellékszerepekkel. A nagy áttörés 1985-ben érkezett, amikor feltűnt a Silverado című westernben, majd a következő években olyan produkciókban bizonyította tehetségét, mint az 1987-es Nincs kiút című politikai thriller és az Aki legyőzte Al Caponét, amelyek végleg megerősítették a producerek bizalmát iránta. A Yellowstone tévésorozat – sokan az egykori Dallas sorozathoz hasonlítják – ismét óriási sikert hozott Kevin Costner számára, megerősítette amúgy sem gyenge lábakon álló karrierjét, és óriási népszerűséget szerzett neki a fiatal generáció körében is. Ha te is rajongsz érte, ez a kvíz nem foghat ki rajtad. Felkészültél? Sok sikert!