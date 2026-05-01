Vége a vágyakozásnak – az Üvöltő szelek mától elérhető az HBO Max műsorán!

Az év elejének legnagyobb újdonsága az Üvöltő szelek eddigi legegyedibb feldolgozása volt. A film Valentin napon már elérhető volt a randifilmekre vágyó párosok és az egyedül álmodozó nézők számára, melyben Margot Robbie és Jacob Elordi karaktereinek szerelmét követhetjük úgy, ahogy ahhoz a filmtörténelemben még senki nem mert nyúlni. Ha pedig valaki lemaradt az alkotás mozis hódításáról, mától bepótolhatja!

Az Üvöltő szelek kritikai fogadtatásánál erőteljesebb volt az, ahogy a közönség befogadta (Fotó: Warner Bros. Pictures)

Az új Üvöltő szelek több akart lenni egy kosztümös feldolgozásnál

Az Üvöltő szelek Emily Brontë regényének azonos című adaptációja, melyet a Saltburn és az Ígéretes fiatal nő rendezője, Emerald Fennell álmodott vászonra Margot Robbie és Jacob Elordi főszereplésével. A sztori némi kreatív szabadsággal ugyan, de az eredeti alkotás történetét veszi alapul. Ez a szabadság, eredeti kánontól való eltérés pedig az a túlfűtött, korában tabunak számító szexualitás, ami a vásznat átmelegítve a nézőkben is megindított valami mély, ösztöni érzést. Erről pedig a Rotten Tomatoes 76 százalékos közönségértékelése is tanúskodik.

A rendező korábban úgy fogalmazott, hogy az Emily Brontë-regények ezen feldolgozása valójában nem is akar klasszikus film lenni, hanem mindez az ő belső lenyomatának a kivetülése, tehát, ahogy ő megélte ezt a lírát:

Olyat akartam csinálni, amitől úgy érezhettem magam, mint amikor először olvastam. Ez azt jelenti, hogy az alkotás egy érzelmi reakció szüleménye. Mondhatni, ösztönös, szexuális. (...) Nagyon sok szadomazo van a könyvben. Okkal sokkolta az embereket, amikor kijött. De hasonlóan mazochista gyakorlat volt dolgozni vele, mert annyira imádom, de ő nem szeret engem és ezzel kell együtt élnem.

Eleinte sokan szkeptikusan fogadták, hogy a regény tinédzser főszereplőjét a 35 éves Margot Robbie alakítja, de a film meggyőzött mindenkit, hogy helye van Jacob Elordi szerelmeként a filmvásznon. A rendező, Emerald Fennell már az elejétől fogva bízott a színésznő tehetségében, hogy megformálja Cathy karakterét:

Robbie annyira gyönyörű és érdekes és meglepő, és az a típus, aki Cathyhez hasonlóan bármit megtehet. Biztos vagyok benne, hogy ha sorozatgyilkos lenne, akkor se zavarna senkit. Cathy is ilyen számomra. Cathy egy olyan valaki, aki folyamatosan kitolja, hogy meddig mehet el. Ehhez kell Margot, aki egy sztár, nem csak egy hihetetlen színész – mert hogy az – hanem valaki, akinek ereje van, egy földöntúli ereje, egy isteni ereje, amitől az emberek elvesztik az eszüket.