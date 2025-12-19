Stonehenge rejtélye – Egy ősi kőkör vándorlása és a Merlin-legenda nyomában

A felfedezések egy vad legendát is alátámasztanak, amely szerint a mitikus varázsló, Merlin megparancsolta az óriásoknak, hogy vigyék át Stonehenge-et Írországból, és építsék újjá jelenlegi helyén.

A legendák és a tudomány szemszögéből vizsgáljuk Stonehenge rejtélyét

Fotó: Alzay / Shutterstock

Innen származnak a Stonehenge kövei a legújabb tudományos kutatások szerint.

Így szállították jelenlegi helyükre a Stonehenge-t alkotó köveket.

Egy középkori legenda szerint Merlin, Artúr király varázslójának parancsára épült a kőkör.

Stonehenge rejtélye és Merlin

A kutatók a walesi Preseli-dombságban megtalálták az eredeti kőkör maradványait, közel azokhoz az ősi kőbányákhoz, ahol a geológusok megállapították, hogy Stonehenge híres kék köveit vágták ki. Az Antiquity folyóiratban megjelent új tanulmány szerint a Stonehenge első szakaszát alkotó kék kövek a kőbányák közelében élő neolitikus emberek őseit vagy származását szimbolizálhatták. Ez magyarázatot adhat arra, miért vitték magukkal a köveket, amikor egy távoli vidékre költöztek.

A kutatás magyarázatot adhat Stonehenge rejtélyes eredetére, valamint arra, hogy első építői miért fektettek akkora erőfeszítést abba, hogy a hatalmas köveket csaknem fél Britannián keresztül szállítsák.

„Volt egy megérzésem” – mondta Michael Parker Pearson, a University College London régésze, aki a felfedezést végző csapatot vezette. „Miért mondaná bárki is, hogy 'Építsünk egy kőkört egy 225 kilométerre lévő bányából származó kövekből'?” A rejtély megoldása érdekében Parker Pearson és csapata több mint öt évig vizsgálta a neolitikus kőemlékeket a Preseli-dombság környékén.

2017-ben megállapították, hogy egy Waun Mawn nevű helyszínen – amelynek neve walesi nyelven „tőzeges lápvidéket” jelent – négy kő maradt fenn egy eredetileg akár 60 kőből álló nagyobb körből, amely pontosan megegyezett Stonehenge eredeti, 110 méter átmérőjű kék kőkörének elrendezésével. Parker Pearson a Live Science-nek elmondta, hogy a Waun Mawn-nál található többi követ már rég kiásták és elszállították.

Ősi kövek

Stonehenge leginkább a fő körében álló hatalmas „sarsen” kövekről ismert, ám ezek a nagy kőtömbök csak évszázadokkal azután kerültek a helyükre, hogy az emlékművet először megépítették. A legújabb kutatások szerint a sarsen kövek helyi homokkősziklák, amelyeket csak néhány mérföldről szállítottak a neolitikus emlékműhöz nagyjából 4500 évvel ezelőtt. A geológusok és régészek már régóta tudják, hogy a Stonehenge-et övező számos kék követ – amelyek némelyike akár 5 tonnát is nyom – a történelem előtti időkben szállították a Preseli-dombság kőbányáiból.