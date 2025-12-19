Stonehenge rejtélye – Egy ősi kőkör vándorlása és a Merlin-legenda nyomában

A felfedezések egy vad legendát is alátámasztanak, amely szerint a mitikus varázsló, Merlin megparancsolta az óriásoknak, hogy vigyék át Stonehenge-et Írországból, és építsék újjá jelenlegi helyén.
A kutatók a walesi Preseli-dombságban megtalálták az eredeti kőkör maradványait, közel azokhoz az ősi kőbányákhoz, ahol a geológusok megállapították, hogy Stonehenge híres kék köveit vágták ki. Az Antiquity folyóiratban megjelent új tanulmány szerint a Stonehenge első szakaszát alkotó kék kövek a kőbányák közelében élő neolitikus emberek őseit vagy származását szimbolizálhatták. Ez magyarázatot adhat arra, miért vitték magukkal a köveket, amikor egy távoli vidékre költöztek.
A kutatás magyarázatot adhat Stonehenge rejtélyes eredetére, valamint arra, hogy első építői miért fektettek akkora erőfeszítést abba, hogy a hatalmas köveket csaknem fél Britannián keresztül szállítsák.
„Volt egy megérzésem” – mondta Michael Parker Pearson, a University College London régésze, aki a felfedezést végző csapatot vezette. „Miért mondaná bárki is, hogy 'Építsünk egy kőkört egy 225 kilométerre lévő bányából származó kövekből'?” A rejtély megoldása érdekében Parker Pearson és csapata több mint öt évig vizsgálta a neolitikus kőemlékeket a Preseli-dombság környékén.
2017-ben megállapították, hogy egy Waun Mawn nevű helyszínen – amelynek neve walesi nyelven „tőzeges lápvidéket” jelent – négy kő maradt fenn egy eredetileg akár 60 kőből álló nagyobb körből, amely pontosan megegyezett Stonehenge eredeti, 110 méter átmérőjű kék kőkörének elrendezésével. Parker Pearson a Live Science-nek elmondta, hogy a Waun Mawn-nál található többi követ már rég kiásták és elszállították.
Stonehenge leginkább a fő körében álló hatalmas „sarsen” kövekről ismert, ám ezek a nagy kőtömbök csak évszázadokkal azután kerültek a helyükre, hogy az emlékművet először megépítették. A legújabb kutatások szerint a sarsen kövek helyi homokkősziklák, amelyeket csak néhány mérföldről szállítottak a neolitikus emlékműhöz nagyjából 4500 évvel ezelőtt. A geológusok és régészek már régóta tudják, hogy a Stonehenge-et övező számos kék követ – amelyek némelyike akár 5 tonnát is nyom – a történelem előtti időkben szállították a Preseli-dombság kőbányáiból.
Egyes kövek frissen kifejtve, vagy nedvesen kékes árnyalatot mutatnak. A kutatók szerint a faszén- és üledékminták tudományos kormeghatározása azt sugallja, hogy Waun Mawn kb. 5400 évvel ezelőtt épült, vagyis 400 évvel korábban, mint Stonehenge legkorábbi szakasza. Waun Mawn egyik kőhelyének keresztmetszete különösen érdekes: ötoldalú formája tökéletesen megegyezik az egyik Stonehenge-ben található kék kőével, és ugyanabból a kőzetből származó törmelékdarabokat is tartalmaz. Parker Pearson szerint valószínű, hogy a Waun Mawn-i kőkört és néhány közeli követ lebontották, amikor egész családok hagyták el a területet, hogy keletebbre telepedjenek le. Úgy véli, hogy akár 80 követ is a mai Stonehenge helyszínén állítottak fel később.
A Stonehenge ősi sírjaiban talált emberi fogzománc stronciumizotóp-szintjei arra utalnak, hogy a legkorábban eltemetett emberek közül sokan nem a jelenlegi helyszín, Wessex közelében nőttek fel. Régészeti bizonyítékok szerint nyugatabbról vándoroltak, feltehetően a mai Wales területéről, ezért Parker Pearson szerint az eredeti kőkör valószínűleg egy neolitikus temető helyszínét jelölte. A kutató úgy véli, hogy minden egyes kék kő egy jelentős ős vagy családi vonal szimbóluma lehetett a helyi közösség számára, ezért állították fel őket az új temetőben.
A kutatók nem tudják biztosan, miért hagyta el olyan sok neolitikus család hirtelen a Preseli-dombságot, hogy ilyen messzire költözzön. Parker Pearson szerint közösségük politikai vagy társadalmi okokból egyesülni akart egy távoli csoporttal, és őseik köveit is magukkal vitték, hogy megerősítsék jelenlétüket az új területen.
A számítások szerint a kék kövek szállítása – valószínűleg szánkókkal – egy nyár alatt is végrehajtható lehetett Waun Mawn és Stonehenge jelenlegi helyszíne között.
Napi 5 kilométert is megtehettek, ha az utat előre előkészítették”
– mondta Parker Pearson. „Lehet, hogy lakomákat tartottak, ettek-ittak... mintha egy vándorló ünnepség lett volna, amely egyik helyről a másikra haladt.”
Waun Mawn kőkörét – akárcsak Stonehenge-et – úgy tájolták, hogy egyes kövei igazodjanak a nyári napforduló napfelkeltéjéhez. Hasonló elrendezéseket találtak más neolitikus emlékműveknél is szerte a Brit-szigeteken, ami Parker Pearson szerint az égbolton mozgó Nap örök ciklusát tükrözheti.
Az elképzelés, hogy Stonehenge egy távoli helyről származó kőkörként épült, feltűnően hasonlít egy középkori legendára, amely szerint Merlin, a legendás varázsló – aki Artúr királynak is segített – parancsára emelték Stonehenge-et.
A legenda szerint a kőkör eredetileg Afrikában volt, majd óriások vitték át Írországba, hogy egy varázslatos gyógyító központként szolgáljon. Később – a történet szerint – Merlin megparancsolta az óriásoknak, hogy vigyék a köveket a mai Salisbury-fennsíkra, és állítsák fel őket újra, emléket állítva azoknak a brit harcosoknak, akik az angolszász betolakodók ellen vívott csatákban estek el.
Parker Pearson rámutatott, hogy a legenda XII. századi lejegyzésekor Wales legnyugatibb része Írország részének számított, de szerinte nem valószínű, hogy a történet 5000 éves népi emlékezetet őrizne Stonehenge áthelyezéséről – hiszen a legősibb ismert szóbeli hagyományok, az indiai szanszkrit Védák, is csak mintegy 3000 évesek.
„Be kell vallanom, hogy a bizonyítékok rendkívül érdekesek” – mondta.
Talán – csak talán – van egy apró szemernyi igazság a legendában.”
Ha kíváncsi vagy, hogyan ünneplik a téli napfordulót a Stonehenge ősi köveinél, nézd meg az alábbi videót:
