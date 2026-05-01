Nagy művészettörténet kvíz – Csak az igazi műkedvelők tudják mind a 10 választ Munkácsyról

Munkácsy Mihály élete 1900. május 1-jén, a Bonn melletti Endenichben ért véget egy szanatórium csendjében. A zseniális festőóriás ekkor már hosszú ideje küzdött súlyos betegségével, a fiatalon összeszedett szifiliszfertőzéssel, amely végül ötvenhat évesen ragadta el. Halálának 126. évfordulója alkalmából egy műveltségi kvíz kérdéssorával tisztelgünk élete és munkássága előtt.
Munkácsy Mihály halálának híre pillanatok alatt bejárta a világot, Magyarországot pedig mély gyászba borította. Budapesten állami temetést rendeztek a tiszteletére, holttestét pedig külön gyászvonattal szállították haza Németországból. A Műcsarnokban felállított ravatalánál százezrek rótták le kegyeletüket, az épület körül kordonokat kellett felállítani a hatalmas tömeg miatt.
A festőóriást a nemzet halottjaként búcsúztatták, koporsóját pedig festőtársa és barátja, Telepy Károly búcsúbeszéde kísérte. A díszes menet végül hazánk legfontosabb sírkertjébe vonult, ahol a mester örök nyugalomra lelt. Sorsa és sikerei ma is példaként állnak minden művész előtt, síremléke pedig a magyar kulturális emlékezet egyik kiemelt helyszíne.
