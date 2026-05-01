Felüléseket javasoltak neki az orvosok: pár hónappal a szülés után haldoklik a fiatal édesanya

Tia Faye Clark két nappal a szülés után fedezett fel egy csomót a bordáinál, az orvosai azonban azt tanácsolták neki, végezzen felüléseket, hogy megszabaduljon tőle.

Nem sokkal a szülés után haldoklik az édesanya

A 24 éves Tia 2025. szeptember 14-én adott életet a kislányának, Robynnak, és bár egymástól függetlenül két szülésznőnek is megemlítette a talált elváltozást, mindenkitől azt a választ kapta:

Csak pár napja szültél, várj még egy kicsit.

Nyolc héttel a szülés után a nő vizsgálatra ment, ahol az orvosa megtapogatta a csomót, majd azt mondta, hogy a hasizmai szétváltak a szülés során, de felülésekkel és tornával helyrehozhatja azokat.

December 29-én Tia már olyan súlyos hasi fájdalmat tapasztalt, hogy a végén a sürgősségi osztályon kötött ki. Ekkor fedeztek fel egy 15 centiméteres daganatot a medencéjében, valamint egy 18 centimétereset a máján.

Az édesanyánál ezt követően dezmoplasztikus kis kerek sejtes szarkómát (DSRCT) diagnosztizáltak, egy nagyon ritka rákot, amely a has és a medence kötőszövetében alakul ki. Annyira ritka, hogy nincs rá alapvető kezelési protokoll, és a legjobb becslések szerint az ötéves túlélési arány mindössze 15 százalék.

Mindenki azt kérdezték, miért nem mentem el hamarabb a háziorvoshoz, én pedig csak annyit feleltem: hónapok óta próbálok eljutni

- mondta el az édesanya.

Nincs remény Tia felépülésére

Jelenleg Tia kemoterápiás kezelést kap, hogy zsugorítsák a daganatokat, de úgy tűnik, az orvosai nem tehetnek semmit annak érdekében, hogy a kimenetelen változtassanak, ami mérhetetlenül dühíti a fiatal anyát, aki szerint, ha hamarabb felfedezik a betegséget, minden másképp alakulhatott volna. Mint mondta, nehéz belegondolni abba, mit hoz a jövő és hogy mi mindenről fog lemaradni a gyermeke életében.

Ez nagyon-nagyon nehéz, különösen újdonsült anyaként. Nehéz belegondolni abba, miről maradhatsz le, és nehéz a maradék időmet azzal tölteni, hogy felkészítsem őt a jövőre és megpróbáljak kedves gesztusokat tenni érte

- mondta el Tia, majd hozzátette, jelenleg fotóalbumot állít össze, valamint születésnapi kártyákat ír, hogy a kislánya a jövőben elolvashassa őket - írja a People.