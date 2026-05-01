„A pályafutásom ragyogó volt" - Cristiano Ronaldo a visszavonulásáról beszél

Cristiano Ronaldo visszavonulása, legendás karrierjének vége egyre inkább közeledik. Az ötszörös aranylabdás, Európa-bajnok, portugál labdarúgó hangsúlyozta, hogy még mindig élvezi a játékot, a futball iránti szeretet hajtja, miközben továbbra is dacol az idővel, pedig már több mint két évtizede tart a pályafutása.

Ronaldo a CanalGoatBr-nek nyilatkozta.

Nemcsak a mostani generációért játszom tovább, hanem az előzőért és a következőért is. Napról napra, mérkőzésről mérkőzésre, évről évre élvezem, még akkor is, ha egyre közelebb kerülök a karrierem végéhez. Ez tény. A pályafutásom ragyogó volt, és szeretném, ha ez így is maradna. Még mindig élvezem, továbbra is gólokat szerzek… de mindenekelőtt a győzelem a lényeg, és mi nagyon szeretnénk megnyerni a bajnokságot a csapatommal

- fogalmazott Ronaldo.

Szavai jól tükrözik azt a rendíthetetlen versenyszellemet, amely több futballgeneráción át jellemezte karrierjét. Ronaldo egyértelművé tette, hogy bár a visszavonulása közeledik, figyelmét továbbra is a jelenre összpontosítja, és a siker az elsődleges prioritása. A 2023-as szaúd-arábiai átigazolása óta nem nyert bajnoki címet, de csapata, az Al Nasszr jelenleg vezeti a szaúdi bajnokságot - írja a The Sun.