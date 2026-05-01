„A pályafutásom ragyogó volt" - Cristiano Ronaldo a visszavonulásáról beszél

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 01. 09:15
Húsz éve a világ legjobb labdarúgói között jegyzik a nevét. Azonban a 41 éves Cristiano Ronaldo visszavonulása már nagyon közel került.
Cristiano Ronaldo visszavonulása, legendás karrierjének vége egyre inkább közeledik. Az ötszörös aranylabdás, Európa-bajnok, portugál labdarúgó hangsúlyozta, hogy még mindig élvezi a játékot, a futball iránti szeretet hajtja, miközben továbbra is dacol az idővel, pedig már több mint két évtizede tart a pályafutása.

Fotó: Abdullah Ahmed

Cristiano Ronaldo visszavonulása közeleg

Ronaldo a CanalGoatBr-nek nyilatkozta.

Nemcsak a mostani generációért játszom tovább, hanem az előzőért és a következőért is. Napról napra, mérkőzésről mérkőzésre, évről évre élvezem, még akkor is, ha egyre közelebb kerülök a karrierem végéhez. Ez tény. A pályafutásom ragyogó volt, és szeretném, ha ez így is maradna. Még mindig élvezem, továbbra is gólokat szerzek… de mindenekelőtt a győzelem a lényeg, és mi nagyon szeretnénk megnyerni a bajnokságot a csapatommal

- fogalmazott Ronaldo.

Szavai jól tükrözik azt a rendíthetetlen versenyszellemet, amely több futballgeneráción át jellemezte karrierjét. Ronaldo egyértelművé tette, hogy bár a visszavonulása közeledik, figyelmét továbbra is a jelenre összpontosítja, és a siker az elsődleges prioritása. A 2023-as szaúd-arábiai átigazolása óta nem nyert bajnoki címet, de csapata, az Al Nasszr jelenleg vezeti a szaúdi bajnokságot - írja a The Sun.

 

970 gól

Ronaldo eddig 970 gólt szerzett, ebből 827-et a klubcsapataiban, a portugál válogatottban pedig 143 alkalommal volt eredményes. A 41 éves játékos célja, hogy elérje az 1000-es álomhatárt, góljai további gyarapításához a szaúdi bajnoki és kupamérkőzések mellett lehetőséget kínál neki a nyári világbajnokság is.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
