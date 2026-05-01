Rettenetes balesetről jött hír, a mélybe zuhant egy busz

Borzalmas buszbaleset történt Franciaországban, előbb egy parkoló autónak ütközött, majd a Szajnába zuhant egy busz a Párizstól mintegy 20 kilométerre délre fekvő Juvisy-sur-Orge településen. A csütörtökön történt baleset körülményeit egyelőre még nem tisztázták.
Úgy tudni, hogy a balesetben érintett buszt egy tanuló sofőr vezette. A járművön rajta kívül egy tapasztalt oktató is volt, valamint két utas. Az ütközést erejéről a busz lesodródott az útról, majd a folyóba zuhant. A baleset helyszínére több mint 90 tűzoltó, búvár és rendőr érkezett, mind a négy embert sikerült kimenteni a vízből - írja a reutersconnect.com. Azt egyelőre nem tudni, mennyire súlyosak az érintettek sérülései.
