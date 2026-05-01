Saját sógorát szánja igazságügyi miniszternek Magyar Péter

Egy fontos dolgot elhallgatott Magyar Péter, amikor bejelentette, ki lesz a hamarosan felálló kormányának új igazságügyi minisztere. Melléthei-Barna Márton ugyanis nem egyszerűen csak a Tisza Párt egyik politikusa, ő Magyar Péter sógora, mivel tavaly ősszel elvette a leendő miniszterelnök testvérét.
Vége az uram-bátyám világnak! Itt a tesóm-sógorom világ!
– reagált a bejelentésre Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője a közösségi oldalán. Emlékeztetett rá, hogy a Tisza Párt elnöke a kampányban azt ígérte, nem füstös szobákban dől majd el Magyarország sorsa. Bizony nem, hanem a Magyar család vasárnapi ebédlőasztalánál – mutatott rá.
A testvére a független média, a sógora a független igazságszolgáltatás!
– jegyezte meg. Hozzátette: ez már Brüsszelből nézve is jogállam.
Melléthei-Barna Márton igazságügyi miniszterként felel a jövőben a jogállam és a jogbiztonság helyreállításáért – közölte Magyar Péter a bejelentésében. Elmondta: a fő feladata lesz jogszabályokkal biztosítani azt, hogy a magyar emberek ismét egyenlőek legyenek a törvény előtt, hogy megszűnjön a korrupció és helyreálljon a független ellenőrző intézmények, hatóságok szakmaisága, és azok működése politikamentes legyen.
Feladata lesz továbbá a jogalkotás minőségének helyreállítása, a szükséges átláthatóság biztosítása és a megfelelő szintű szakmai és társadalmi egyeztetés lefolytatása – tette hozzá.
Eddig Melléthei-Barna Márton a Tisza Párt jogi igazgatója volt, emellett ügyvéd és négy gyermek édesapja. A párt listájának a 23. helyén indult a választáson. A miniszteri cím várományosa már egyetemista kora óta ismeri Magyar Pétert, évfolyamtársak voltak. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karán végzett 2004-ben. Pályafutását az Egyesült Államokban kezdte, majd 2005-ben visszatért Magyarországra dolgozni. A több mint egy évtizedes, nagyvállalati és nemzetközi környezetben töltött idő után 2020 elején alapította meg saját ügyvédi irodáját - írja a Magyar Nemzet.
A párthoz már az induláskor csatlakozott Melléthei-Barna Márton, az első tíz belépő tag egyike volt. A 2024-es önkormányzati és európai parlamenti választás előtt ő volt a Tisza delegáltja a Nemzeti Választási Bizottságban, ezt a tisztségét 2024. május 22. és 2024. június 19. között töltötte be. 2025-ben már nyilvánosan is ő volt a Tisza Párt jogi igazgatója, és ő vette át a Legyél a Változás Egyesület vezetését Tarr Zoltán alelnöktől. Amikor 2025-ben a Tisza elindította az egyéni választókerületekben a háromjelöltes előválasztását, Melléthei-Barna Márton is indult a Somogy 3-as körzetben, azonban végül nem őt választották, azonban listáról mandátumot szerzett.
