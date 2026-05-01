Saját sógorát szánja igazságügyi miniszternek Magyar Péter

Egy fontos dolgot elhallgatott Magyar Péter, amikor bejelentette, ki lesz a hamarosan felálló kormányának új igazságügyi minisztere. Melléthei-Barna Márton ugyanis nem egyszerűen csak a Tisza Párt egyik politikusa, ő Magyar Péter sógora, mivel tavaly ősszel elvette a leendő miniszterelnök testvérét.

Vége az uram-bátyám világnak! Itt a tesóm-sógorom világ!

– reagált a bejelentésre Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője a közösségi oldalán. Emlékeztetett rá, hogy a Tisza Párt elnöke a kampányban azt ígérte, nem füstös szobákban dől majd el Magyarország sorsa. Bizony nem, hanem a Magyar család vasárnapi ebédlőasztalánál – mutatott rá.

A testvére a független média, a sógora a független igazságszolgáltatás!

– jegyezte meg. Hozzátette: ez már Brüsszelből nézve is jogállam.

A jogállamot kell helyreállítania a sógornak

Melléthei-Barna Márton igazságügyi miniszterként felel a jövőben a jogállam és a jogbiztonság helyreállításáért – közölte Magyar Péter a bejelentésében. Elmondta: a fő feladata lesz jogszabályokkal biztosítani azt, hogy a magyar emberek ismét egyenlőek legyenek a törvény előtt, hogy megszűnjön a korrupció és helyreálljon a független ellenőrző intézmények, hatóságok szakmaisága, és azok működése politikamentes legyen.

Feladata lesz továbbá a jogalkotás minőségének helyreállítása, a szükséges átláthatóság biztosítása és a megfelelő szintű szakmai és társadalmi egyeztetés lefolytatása – tette hozzá.

Egyetemista koruk óta ismerik egymást

Eddig Melléthei-Barna Márton a Tisza Párt jogi igazgatója volt, emellett ügyvéd és négy gyermek édesapja. A párt listájának a 23. helyén indult a választáson. A miniszteri cím várományosa már egyetemista kora óta ismeri Magyar Pétert, évfolyamtársak voltak. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karán végzett 2004-ben. Pályafutását az Egyesült Államokban kezdte, majd 2005-ben visszatért Magyarországra dolgozni. A több mint egy évtizedes, nagyvállalati és nemzetközi környezetben töltött idő után 2020 elején alapította meg saját ügyvédi irodáját - írja a Magyar Nemzet.