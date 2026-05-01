Te is mérgezed magad? A híres orvos szerint ez a népszerű üdítő minden sejtünket elpusztítja

Amikor az egészségünkről van szó, hajlamosak vagyunk a látványos bűnökre koncentrálni, de a valódi veszély sokszor egy színes dobozba van csomagolva. Dr. Jeremy London szívsebész nem kertelt, amikor megosztotta azt a négy dolgot, amit ő maga messzire elkerül, ha élni akar. Bár a dohányzás és az alkohol is szerepel a feketelistáján, egyvalami ellen minden eddiginél durvábban kiakadt: kijelentette, hogy az üdítő az igazi ellenség, ami módszeresen teszi tönkre a testünket.

Folyékony halál

– így nevezte a szakember a világszerte népszerű üdítőket, mint a Coca-Colát, a Fantát vagy a Pepsit. „Egyszerűen ne igyátok őket. Pont. Ennyi” – szögezte le ellentmondást nem tűrően az orvos.

Nem csak a cukor a baj: az üdítő valójában alattomos méreg a testnek

Sokan legyintenek: „majd lemozgom a cukrot”. A doktornak azonban rossz híre van a konditerem szerelmeseinek is. Szerinte a súlykontroll 80 százalékban az étrenden múlik, és kijelentette:

Garantálom, hogy bármilyen edzésnél többet tudsz enni.

De ha azt hitted, csak a kalóriák miatt kell aggódnod, óriásit tévedsz. Dr. William Li, a téma másik szakértője szerint az üdítők alattomosabbak, mint gondolnánk. Nem csak a glükóz a gonosz elem, amit keresztre kell feszítenünk.

Az üdítő nem csak víz. Tele van adalékanyagokkal, színezékekkel, ízesítőkkel, tartósítószerekkel és stabilizátorokkal... ez egyfajta halmozott kitettség a toxinoknak. Nem egyetlen alkalomról van szó, hanem az idővel kialakuló krónikus mérgezésről

– magyarázta Li.

A legrosszabb döntésed lehet

Dr. London szerint a dohányzás továbbra is pusztítja a tüdőt és növeli a szívroham kockázatát, az alkohol pedig minden egyes sejtre mérgező, de az üdítőitalok elleni hadjárata még ennél is hangosabb. Később elismerte, hogy a „folyékony halál” kifejezést figyelemfelkeltésnek szánta, mert szerinte az üdítők valóságos csapást mérnek a társadalmunkra.

A sebész szerint az alkohol elhagyása volt élete egyik legjobb döntése, de a cukros, szénsavas mérgek száműzése nélkülözhetetlen a hosszú élethez. Gondolj erre legközelebb, amikor egy jéghideg, édes üdítőt készülsz legurítani a tikkasztó hőségben: lehet, hogy az utolsó kortyot iszod az egészségedre – írja a LADbible.