A legműveltebbek közé tartozol, ha ki tudod tölteni ezt a művészettörténeti kvízt Leonardo da Vinciről

Április 15-én ünnepeljük a történelem egyik legsokoldalúbb lángelméjének, Leonardo da Vincinek a születésnapját, aki Toszkána lankái között látta meg a napvilágot. Születésének 574. évfordulója apropóján egy izgalmas művészettörténeti kvíz kérdéssorával tisztelgünk a nagy reneszánsz polihisztor előtt.
Bár törvénytelen gyermekként született, apja korán felismerte benne a rendkívüli tehetséget, így a művészetek akkori fellegvárába, Firenzébe küldte tanulni. Élete során nemcsak a festészetben alkotott maradandót, hanem mérnökként, zenészként és a természettudományok megszállott kutatójaként is tevékenykedett. Híres volt arról, hogy minden részlet érdekelte, legyen szó a víz áramlásáról vagy az emberi test belső szerkezetének anatómiai titkairól. Számos itáliai városban megfordult, ahol hercegek és befolyásos családok udvari művészeként kamatoztatta tudását.
Élete alkonyán a francia uralkodó meghívására Franciaországba költözött, ahol tudását és bölcsességét nagy tiszteletben tartották. Gondolatait és terveit sűrűn teleírt jegyzetfüzetekben hagyta az utókorra, melyek ma is ámulatba ejtik a tudósokat. Leonardo da Vinci öröksége több mint fél évezred után is a határtalan emberi kíváncsiság és kreativitás jelképe marad.
Ismerd meg a videóból Leonardo da Vincit, a reneszánsz embert:
