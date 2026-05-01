Ötödik JazzFest Budapest: világsztárok, tehetséggondozás, ingyenes koncertek

Ötödik alkalommal várja a műfaj rajongóit a már nemzetközi szinten is komoly presztízsű JazzFest Budapest, június 27. és július 5. között. A műfaj legjobb hazai zenészei mellett olyan nevek lépnek fel, mint Al Di Meola, Pat Metheny, Marcus Miller vagy a 20. és 21. század zenéjének egyik legfényesebb alakja, Charles Lloyd. A tíz nap alatt a tizenkét országból majd’ 200 fellépőt láthatnak a jazzrajongók, az idei díszvendég Dél-Korea lesz, ahonnan több világsztár jazzművész érkezik. Helyszín főként a Városház Park, de még több más helyszínen is belefuthatunk a műfaj legjobbjainak produkciójába. Az idei esemény a műfaj két meghatározó zenésze, Miles Davis és John Coltrane előtt is tiszteleg majd - mindkettő idén lenne 100 éves.





A valóban nagyon izgalmasra sikerült idei program részleteiről megtudhattuk, hogy a Városház Park két színpadán – június 30. kivételével – napi négy koncert hívja a közönséget a nagyszínpad elé, míg a kisszínpadon fiatal tehetségekből álló zenekarok lépnek majd fel az átállások alatt.



A koránkelők a napot június 27-én a Sunrise Surprise koncerten, kezdhetik a Filozófusok kertjében. Itt az ébredő természet, az ébredő város hangjaira és a hajnali időpontra reflektál Borbély Mihály, Gyémánt Bálint és Mogyoró Kornél.



A teljes felhozatalban képviselteti magát a hazai jazz-élvonal számos reprezentánsa. Érkezik az egyik legsokoldalúbb és a magyar zenei élet meghatározó zenésze, Borbély Mihály. Az idén 70 éves művész ezúttal egy olyan alkalmi formációval lép színpadra, amelyben fiatal magyar zenésztársai mellé két igazi világsztár, Erik Truffaz és Shai Maestro is csatlakozik. Oláh Kálmán Jr szaxofonművész bemutatja első saját albumát, a King’s Gambitet, amely saját kompozícióit és egyedi feldolgozásait tartalmazza. Jön továbbá a harminc éve alakult, kiváló hazai jazzistákból álló Trio Midnight, Orbay Lilla, a hazai jazz színtér egyik legkarakteresebb és legsokoldalúbb fiatal alkotója, az egyik leghíresebb magyar jazzgitáros, Gyémánt Bálint fiatal zenészekkel megújított triója, a magyar jazzélet meghatározó szaxofonosának kísérletező műhelye, a Bacsó Kristóf Triad, valamint Varga Bendegúz, aki tavasszal megjelent lemezén a Seattle-i grunge-rock mozgalom zenekarainak általa igen szeretett dalait a modern-mainstream jazz formanyelve szerint dolgozza fel. A többszörösen díjnyertes Nagy Emma Quintet a modern, kortárs jazz új generációját képviseli, és fellép a magyar jazz új generációjának egyik izgalmas formációja, Péch Lóránt Quartet, valamint a fiatal zongorista-zeneszerző vezette Oláh Krisztián Quartet is.



„És itt lesznek a globális jazz szcéna legismertebb nevei is, mint például gitárzene élő legendája, Al Di Meola, a világ egyik legnagyobb hatású és legsokoldalúbb muzsikusa. Érkezik Pat Metheny, a többszörös Grammy-díjas gitárvirtuóz legújabb projektje, a Side-Eye III+, melyben a fiatal amerikai jazzgeneráció legizgalmasabb tehetségeivel dolgozik együtt. És kvartettjével érkezik a 20. és 21. század zenéjének egyik legfényesebb alakja, Charles Lloyd is” – sorolta a világsztárokat Kleb Attila.



A JazzFest Budapest két, 100 éve született legenda előtt is tiszteleg. Miles Davis és John Coltrane alapjaiban formálta át a 20. századi zene világát, örökségük előtt tiszteleg Terence Blanchard trombitás és John Coltrane fia, Ravi Coltrane szaxofonos, az általuk vezette zenekarral. Marcus Miller We Want Miles! projektje szintén izgalmas tisztelgést ígér nemcsak a jazz, hanem a teljes zene történetének egyik legfontosabb alakja, Miles Davis előtt.



A budapesti jazzünnep idei vendége Dél-Korea lesz, ahonnan több világsztár fellépő is érkezik – mások mellett - Cho Yoonseung jazz-zongorista, aki klasszikus zenei tanulmányai alatt Arthur Rubinstein tanítványa is volt, majd a Berklee College of Music ösztöndíjasa, és ő volt az első ázsiai zenész, aki bekerült a Herbie Hancock Institute of Jazz teljes ösztöndíjas hallgatói közé. Első albumát, a Jazz Korea című lemezt 2000-ben készítette, jelenleg a Korea Art Institute professzoraként tevékenykedik. Érkezik továbbá a Near East Quartet progresszív, fúziós jazzformáció, a világszerte is jelentős elismerést szerzett, improvizatív zenészekből álló yonglee & the DOLTANG, a One Mind Trio akusztikus jazz-formáció, valamint Youn Sun Nah, napjaink egyik legelismertebb jazzénekese.



Idén a Jazzfest Budapest pályázatot hirdetett fiatal jazz-zenekarok számára, azzal a céllal, hogy bemutatkozási és szakmai fejlődési lehetőséget biztosítson a következő generáció kiemelkedő előadóinak, valamint platformot teremtsen számukra hazai és nemzetközi közönség előtt. A beérkezett pályázatokat többkörös szakmai válogatás során bírálták el: a Jazzfest Budapest magyar kurátorainak előzsűrizése után a végső döntést a fesztiválon is fellépő világsztárokból álló nemzetközi zsűri hozta meg. A fiatal tehetségek közül Charles Lloyd, Bill Evans, Shai Maestro és Al Di Meola választotta ki azt a három formációt, amely bemutatkozási lehetőséget kap a 2026-os Jazzfest Budapest fő helyszínén, a Városháza Parkban. A közönség itt ismerheti meg a pályázat nyerteseit: a Klausz Máté Jazz Quartetet, a Lukács Márton Triót és a romániai Răzvan Florescu Quartetet. A három nyertes zenekar a fellépési lehetőség mellett professzionális PR-csomagban is részesül, amely zenekari fotózást, bemutatkozó szöveg elkészítését és technikai rider összeállítását tartalmazza. A Jazzfest Budapest tehetséggondozó programjának részeként a MÜPA Jazz Showcase-en a fesztivál különdíját elnyerő Péch Lóránt Quartet és The Black Tea Group szintén a Városháza Parkban léphet fel, míg a fesztivál kurátorai által mentorált D.A.S. Trio és Vajda Attila Quartet a fesztivál ideje alatt a Gozsdu Udvarban ad koncertet. A Jazzfest Budapest ezzel a kezdeményezéssel is megerősíti elkötelezettségét a fiatal jazztehetségek támogatása mellett: a pályázat nemcsak fellépési lehetőséget kínál, hanem szakmai láthatóságot, kapcsolódási pontokat és valódi belépőt is jelenthet a hazai és nemzetközi jazzéletbe.



A Gozsdu udvar a JazzFest Budapest egyik kulcsfontosságú, pezsgő szabadtéri helyszíne, amely elsősorban a fiatal tehetségeknek és az ingyenesen látogatható utcai koncerteknek ad otthont. A fesztivál és a Gozsdu udvar közös pályázatot hirdetett fiatal jazz-zenekarok számára, akiknek 2026. május közepétől a fesztivál végéig biztosítanak bemutatkozási lehetőséget és fellépti díjat. A város szívében található egyik legnépszerűbb szórakozóhelyeként rengeteg külföldi turistát és fiatalt vonz be, így a jazz műfaja olyan közönséghez is eljuthat, amely nem feltétlenül látogatna el zárt koncerttermekbe. Emellett a fesztivál koncepciójának része, hogy a jazz ne csak klubokban, hanem köztereken is jelen legyen, ehhez a Gozsdu nyüzsgő passzázsa ideális terepet biztosít.



A hazai élvonal és a nemzetközi sztárok koncertjei után, este 10-től – ekkor már ingyenesen – elindulnak az éjszakai koncertek, melyek – a szervezők szándéka szerint - önfeledt jammelésben csúcsosodnak majd ki.

A JazzFest Budapest programjainak levezetéseképp számos helyszínen ingyenes koncertek is felbukkannak a fővárosban. Július 3-án a Rendezvény8 támogatásával a Rákóczi téren, 4-én a Ferencvárosi Művelődési Központ támogatásával a Bakáts téren és 5-én pedig a Jedermannban búcsúzik a fesztivál.

