Művészettörténeti kvíz: felismered a művészt a képen? 10-ből 9 ember elbukik – Vajon neked sikerül?

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 09. 18:30
Vajon mennyire vagy művelt? Töltsd ki a művészettörténeti kvízünket és kiderül mennyire vagy otthon a művészek világában? Tedd próbára a tudásod!
Szereted a művészeti alkotásokat, a festményeket és a szobrokat? Ráadásul azt is tudod, hogy ki készítette őket? De vajon tényleg annyira képben vagy, mint amennyire gondolod? Ha sikerül hibátlanul kitöltened a kvízt, akkor igazi zseni vagy!

Művészettörténeti kvíz: felismered a művészt a képen? 10-ből 9 ember elbukik – Vajon te is?
  • Ezt a művészettörténeti kvízt csak a legműveltebbek tudják hibátlanul kitölteni.
  • Most kiderül, mennyire vagy otthon a művészekkel kapcsolatban.
  • Művészettörténeti érdekességek, amik garantáltan meglepnek majd.

Művészettörténeti kvíz – vajon hány művészt ismersz fel hibátlanul?

Mielőtt nekirugaszkodnál a kvíznek, nézzünk pár művészettörténeti érdekességet:

  • Leonardo da Vinci híres festménye, a Mona Lisa. Állítólag a hölgy szemeiben rejtett számok lapulnak.
  • Ha már a Mona Lisánál tartunk, tudtad, hogy a legnagyobb műkincsrablás egyik áldozata volt? Bizony 1911-ben 3 évre eltűnt a festmény, ami igazán csak ezután lett igazán ismert.
  • Sok ma ismert híres művész, életében igen szerény körülmények között élt, volt aki csak halála után lett elismert festő, ilyen például Vincent van Gogh.
  • A lila színt az ókorban csigákból nyerték. Akár több ezer csigára is szükség volt, egy uncia festék előállításához.

Készen állsz? Akkor kezdődjön a művtöri kvíz! Vajon hány művészt ismersz fel egyetlen portré alapján? Most kiderül!

Melyik művészt látod a képen?

Nézd meg az alábbi videót:

Az alábbi kvízeinket se hagyd ki:

 

