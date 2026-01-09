Művészettörténeti kvíz: felismered a művészt a képen? 10-ből 9 ember elbukik – Vajon neked sikerül?

Szereted a művészeti alkotásokat, a festményeket és a szobrokat? Ráadásul azt is tudod, hogy ki készítette őket? De vajon tényleg annyira képben vagy, mint amennyire gondolod? Ha sikerül hibátlanul kitöltened a kvízt, akkor igazi zseni vagy!
Mielőtt nekirugaszkodnál a kvíznek, nézzünk pár művészettörténeti érdekességet:
Készen állsz? Akkor kezdődjön a művtöri kvíz! Vajon hány művészt ismersz fel egyetlen portré alapján? Most kiderül!
Nézd meg az alábbi videót:
