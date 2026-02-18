Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Művészettörténeti kvíz: 10 mestermű, amit illik ismerni – te hányat találsz el?

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 18. 08:15
Michelangelo Buonarrotikvíz
Ezeket az alkotásokat szinte mindenki látta már, mégis meglepően kevesen tudják pontosan, ki készítette őket. A kvíz most megmutatja, mennyire vagy képben a világ legismertebb mesterműveivel. Vajon összejön a hibátlan eredmény, vagy elakadsz félúton?
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • A kvíz 10 világhírű mesterművel teszi próbára a műveltségedet.
  • Festmények és szobrok is szerepelnek a kérdések között.
  • Most kiderül, mennyire vagy képben a művészettörténet nagy neveivel.

1564. február 18-án halt meg Michelangelo Buonarroti, az olasz reneszánsz egyik legnagyobb alakja. A kvíz apropóját is ez az évforduló adja: életműve ma is alapja annak, ahogyan az emberi testről, a hitről és a művészet erejéről gondolkodunk. Szobrász, festő, építész és költő volt egyszerre, de saját magát leginkább szobrásznak tartotta.

Egy múzeumban festményeket néz egy nő, hogy ki tudja tölteni később a művészettörténeti kvízeket.
Neked menni fog ez a művészettörténet kvíz?
Fotó: 123RF

Művészettörténeti kvíz: mennyire ismered a mesterműveket?

Michelangelo 1475-ben született Capresében, elszegényedett nemesi családban. Tizenhárom évesen már Domenico Ghirlandaio műhelyében tanult, majd a Medici-udvarba került, ahol Lorenzo de’ Medici támogatásával a kor egyik legélénkebb szellemi közegébe csöppent. A firenzei évek egész pályáját meghatározták.

Mindössze 24 évesen megalkotta a Pietà szoborcsoportot, amely meghozta számára a hírnevet, majd Firenzében egy sérült márványtömbből faragta ki a híres Dávid-szobrot. A több mint négy méter magas szobor rövid idő alatt a város jelképévé vált. II. Gyula pápa hívására Rómába költözött, ahol a Sixtus-kápolna mennyezetének festése hozta meg a dicsőséget a kortársai szemében. Bár szobrásznak vallotta magát, négy éven át szinte egyedül dolgozott a freskókon. Később ugyanitt festette meg az Utolsó ítéletet is.

Élete végén a Szent Péter-bazilika főépítészeként dolgozott. 89 évesen halt meg, és bár Rómában hunyt el, végül Firenzében temették el, a Santa Croce-templomban.

Halálának évfordulóján egy kvízzel emlékezünk rá – most kiderül, mennyire vagy képben a mesterművekkel.

KVÍZ

Ki festette a Sixtus-kápolna mennyezetét?

Nézd meg videón Michelangelo Buonarroti - Az utolsó ítélet című freskóját:

