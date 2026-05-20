„K.I.T.T., jelentkezz!” – Csak a vérbeli rajongók érnek el 10/10-et ezen a Knight Rider kvízen

A ’80-as és ’90-es években mindannyian a képernyőkre tapadva feszültünk neki a foteleknek, amikor felcsendült a televíziózás történetének ikonikus szintetizátordallama, és a sötétségből előbukkant egy tűzpirosan vibráló, pásztázó fénycsík. Igen, ez a Knight Rider volt! Michael Knight és hűséges, csúcstechnikával felvértezett csodaautója, K.I.T.T. estéről estére bebizonyította, hogy egyetlen ember is képes megváltoztatni a világot – ha van hozzá egy golyóálló, ugratni képes és elképesztő tech-arzenálja. David Hasselhoff göndör fürtjei, a bőrdzseki és a legendás karóra, amibe csak annyit kellett belesuttogni: „K.I.T.T., gyere ide!”, egy egész generáció gyerekkorát és mindennapjait határozták meg. De vajon az idő múlásával is megmaradtak a fejedben a legapróbb részletek? Teszteld magad ezzel a kvízzel!

Knight Rider kvíz csak a legnagyobb rajongóknak

Emlékszel még, hogy pontosan milyen autó volt a csodajárgány, vagy hogy mi volt a neve K.I.T.T. gonosz, gátlástalan prototípus-ikertestvérének? Tudod még, mit jelentett a Turbo Boost, és ki egyengette a háttérből a Jogért és Igazságért Alapítvány akcióit? Most egy igazi, retró sorozatnézésre invitálunk! Ezzel a 7 kérdéses kvízzel próbára teheted a memóriádat. Ne habozz, indítsd be a virtuális turbómeghajtást, idézd fel a száguldást, a veszélyes küldetéseket, és mutasd meg, hogy te vagy a sztrádák és a Knight Rider sorozat igazi szakértője!

Hibátlan pontszámmal zárod a kvízt, vagy K.I.T.T.-nek ki kell javítania a tévedéseidet? Kattints, és derítsd ki most!