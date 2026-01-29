Kőkemény retro Magnum sorozat-kvíz: lássuk, mennyire vagy igazi rajongó?

A Magnum sorozat kvíz a ’80-as évek egyik legnagyobb tévés kedvencét idézi fel.

Kiderül, mennyire emlékszel Magnum világára.

A sorozat főszereplője Magnum, Tom Selleck, Thomas William Selleck néven született 1945. január 29-én a michigani Detroitban. Egyetemi évei alatt modellkedett, reklámokban szerepelt, innen indult a karrierje. Magas, jóképű, magabiztos kiállású fiatal volt, így hamar felfigyeltek rá a casting rendezők is. Az 1960-as évek végén kisebb televíziós- és filmszerepeket kapott, karrierjének fordulópontját azonban a Magnum sorozat főszerepe hozta.

A Magnum sorozat a nyolcvanas évek egyik legnagyobb tévés sikere volt.

Fotó: Collection ChristopheL via AFP / AFP

Magnum egy vietnámi veterán, aki a gazdagok piszkos kis titkai után nyomoz. Segítőkész haverjai, Rick és T.C. valamint Higgins, a mogorva angol komornyik mellett vág bele az ügyekbe. Igazi kultsorozat lett a ’80-as években, amikor a stílus, a humor és az akciójelenetek a tévé elé szögezték a nézőket. Azóta két feldolgozással is próbálkoztak, de az eredeti változat verhetetlen.

Miért imádtuk a Magnum sorozatot?

A nyolcvanas években a Magnum sorozat sokaknál heti fix program volt. Nem meglepő, hogy évtizedekkel később is emlékszünk részletekre, karakterekre, mondatokra, sőt még arra is, milyen érzés volt leülni a tévé elé egy új epizódra. Ez a kvíz most erre a nosztalgiára épít, hogy mennyire maradt meg benned Magnum magánnyomozó sztorija. Emlékszel a helyszínekre, a szereplők közti dinamikára, a sorozat jellegzetes elemeire? Akár újranézted az epizódokat, akár csak halvány képek élnek benned a gyerekkorodból, ez jó alkalom arra, hogy nosztalgiázz egy kicsit. Indulhat a kvíz?