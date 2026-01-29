Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Kőkemény retro Magnum sorozat-kvíz: lássuk, mennyire vagy igazi rajongó?

Thomas Magnum
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 29. 08:15
Tom Sellecksorozatsztárkvíz
Ő nem hétköznapi kopó volt. Emlékszel arra, amikor Magnum a helikopterről ugrott a vízbe, hogy üldözze a gonoszokat? Vagy a Magnum sorozat bevezető zenéjére? A kvízből kiderül, mennyire maradt meg az emlékezetedben.
Szabó Szilvi
A szerző cikkei
  • A Magnum sorozat kvíz a ’80-as évek egyik legnagyobb tévés kedvencét idézi fel.
  • Kiderül, mennyire emlékszel Magnum világára.

A sorozat főszereplője Magnum, Tom Selleck, Thomas William Selleck néven született 1945. január 29-én a michigani Detroitban. Egyetemi évei alatt modellkedett, reklámokban szerepelt, innen indult a karrierje. Magas, jóképű, magabiztos kiállású fiatal volt, így hamar felfigyeltek rá a casting rendezők is. Az 1960-as évek végén kisebb televíziós- és filmszerepeket kapott, karrierjének fordulópontját azonban a Magnum sorozat főszerepe hozta.

Magnum sorozat főszereplője Tom Selleck
A Magnum sorozat a nyolcvanas évek egyik legnagyobb tévés sikere volt.
Fotó: Collection ChristopheL via AFP / AFP

Magnum egy vietnámi veterán, aki a gazdagok piszkos kis titkai után nyomoz. Segítőkész haverjai, Rick és T.C. valamint Higgins, a mogorva angol komornyik mellett vág bele az ügyekbe. Igazi kultsorozat lett a ’80-as években, amikor a stílus, a humor és az akciójelenetek a tévé elé szögezték a nézőket. Azóta két feldolgozással is próbálkoztak, de az eredeti változat verhetetlen.

Miért imádtuk a Magnum sorozatot? 

A nyolcvanas években a Magnum sorozat sokaknál heti fix program volt. Nem meglepő, hogy évtizedekkel később is emlékszünk részletekre, karakterekre, mondatokra, sőt még arra is, milyen érzés volt leülni a tévé elé egy új epizódra. Ez a kvíz most erre a nosztalgiára épít, hogy mennyire maradt meg benned Magnum magánnyomozó sztorija. Emlékszel a helyszínekre, a szereplők közti dinamikára, a sorozat jellegzetes elemeire? Akár újranézted az epizódokat, akár csak halvány képek élnek benned a gyerekkorodból, ez jó alkalom arra, hogy nosztalgiázz egy kicsit. Indulhat a kvíz?

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Hol játszódik a Magnum P.I. sorozat?

Nosztalgiázz a Magnum emlékezetes főcímével:

 

 

Ezeket a kvízeket is nézd meg:

 

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
