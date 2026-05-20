Rálőttek a magyar válogatott focistájára, 20 centin múlt a tragédia

Már az előzmények is rosszat sejtettek, végül minden idők legrosszabb magyar szereplését hozta az 1978-as világbajnokság. Ráadásul pár centin múlt a tragédia a magyar válogatott Mar del Plata-i szállásán. A júniusban kezdődő viadal kapcsán emlékezetes, illetve kevésbé ismert vb-sztorikat idézünk fel.

Az 1978-as világbajnokságon Olaszország ellen Tóth András szépített, aki tanúja volt az argentin katona puskalövésének/ Fotó: Mirrorpix

Szörnyű világbajnokság

Az 1978-as argentin vb-t Buenos Airesben, a házigazda ellen kezdte a magyar válogatott. Szörnyű helyen, egy munkásszálláson lakott a csapat, nem működött a lift, és a játékosok lába lelógott az ágyról. Ezek után felüldülést jelentett, hogy az olaszok elleni második meccsre Mar der Platára költöztek. A tengerparti város már jobban tetszett a társaságnak, noha kis híján tragédia történt.

Kocsis István élete 20 centin múlott.

"A vb első napjaiban teljesen el voltunk zárva, megérkeztünk egy olyan Buenos Aires-i munkásszállásra, utóbb azt is mondhatom, kaszárnyába, ahol minden emeleten három fegyveres őr vigyázott a rendre. Három nappal az olaszok elleni meccs előtt Mar del Platára repültünk, ahol egy tengerparti kastélyban laktunk, ott már jobban éreztük magunkat. Emlékszem, volt egy biliárdasztal a kastély legnagyobb termében, ahonnan a szobák nyíltak. Kocsis Pistával sokszor játszottunk, de ott is nagyon figyeltek a rendre, egy őr fegyverrel a kezében a sarokban üldögélt. Pista egyik lökése után a golyó lerepült az asztalról, és hatalmasat csattant a márványpadlón.

Az őr elbóbiskolhatott, mert felriadt, és véletlenül meghúzta a ravaszt. A puskagolyó húsz centivel Pista feje felett fúródott az ajtófélfába.

Nagyon megijedtünk, megfagyott a levegő. Az őr is halálra rémült, az eset után elvitték, és többet nem találkoztunk vele…" – mesélte Tóth András, az újpestiek játékosa, aki az olaszok elleni 3-1-re elveszített meccsen büntetőből szerezte a magyar csapat becsületgólját.

A magyar válogatottal sem előtte, sem pedig utána nem fordult elő, hogy egy világbajnokságon valamennyi meccsét elbukja. 1978-ban Argentína, Olaszország és Franciaország is legyőzte Baróti Lajos együttesét, amely dicstelenül zárta a vb-t. Kocsis István 1994-ben, 44 évesen hunyt el.

A 2026-os világbajnokság június 11-én kezdődik.