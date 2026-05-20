Rálőttek a magyar válogatott focistájára, 20 centin múlt a tragédia

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 20. 07:15
Kis híján végzetes tragédia történt az 1978-as labdarúgó-vb-n. Egy argentin katona véletlenül meghúzta a ravaszt, és rálőtt a magyar válogatott játékosára, Kocsis Istvánra. A közelgő világbajnokság előtt emlékezetes, illetve kevésbé ismert történeteket idézünk fel.
Már az előzmények is rosszat sejtettek, végül minden idők legrosszabb magyar szereplését hozta az 1978-as világbajnokság. Ráadásul pár centin múlt a tragédia a magyar válogatott Mar del Plata-i szállásán. A júniusban kezdődő viadal kapcsán emlékezetes, illetve kevésbé ismert vb-sztorikat idézünk fel.

1978-as világbajnokság, Tóth András gólja
Az 1978-as világbajnokságon Olaszország ellen Tóth András szépített, aki tanúja volt az argentin katona puskalövésének/  Fotó: Mirrorpix

Szörnyű világbajnokság

Az 1978-as argentin vb-t Buenos Airesben, a házigazda ellen kezdte a magyar válogatott. Szörnyű helyen, egy munkásszálláson lakott a csapat, nem működött a lift, és a játékosok lába lelógott az ágyról. Ezek után felüldülést jelentett, hogy az olaszok elleni második meccsre Mar der Platára költöztek. A tengerparti város már jobban tetszett a társaságnak, noha kis híján tragédia történt. 

Kocsis István élete 20 centin múlott.

"A vb első napjaiban teljesen el voltunk zárva, megérkeztünk egy olyan Buenos Aires-i munkásszállásra, utóbb azt is mondhatom, kaszárnyába, ahol minden emeleten három fegyveres őr vigyázott a rendre. Három nappal az olaszok elleni meccs előtt Mar del Platára repültünk, ahol egy tengerparti kastélyban laktunk, ott már jobban éreztük magunkat. Emlékszem, volt egy biliárdasztal a kastély legnagyobb termében, ahonnan a szobák nyíltak. Kocsis Pistával sokszor játszottunk, de ott is nagyon figyeltek a rendre, egy őr fegyverrel a kezében a sarokban üldögélt. Pista egyik lökése után a golyó lerepült az asztalról, és hatalmasat csattant a márványpadlón. 

Az őr elbóbiskolhatott, mert felriadt, és véletlenül meghúzta a ravaszt. A puskagolyó húsz centivel Pista feje felett fúródott az ajtófélfába.

Nagyon megijedtünk, megfagyott a levegő. Az őr is halálra rémült, az eset után elvitték, és többet nem találkoztunk vele…" – mesélte Tóth András, az újpestiek játékosa, aki az olaszok elleni 3-1-re elveszített meccsen büntetőből szerezte a magyar csapat becsületgólját.

A magyar válogatottal sem előtte, sem pedig utána nem fordult elő, hogy egy világbajnokságon valamennyi meccsét elbukja. 1978-ban Argentína, Olaszország és Franciaország is legyőzte Baróti Lajos együttesét, amely dicstelenül zárta a vb-t. Kocsis István 1994-ben, 44 évesen hunyt el.

A 2026-os világbajnokság június 11-én kezdődik.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
