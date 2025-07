Retró-sorozat kvíz – Most kiderül, mennyire voltál sorozatfüggő a kilencvenes években

Óriási szenzáció volt a kilencvenes években, amikor egyre több külföldi sikersorozat jutott el Magyarországra. Ilyenkor családok generációi ültek össze tévézni, de akár az is előfordult, hogy Kovácsék a szomszédból is beugrottak. Ez egyfajta szertartás volt, mindenki kíváncsi volt arra, hogy alakul a kedvenc sorozatuk szereplőinek a sorsa. Most itt egy kvíz, amivel bebizonyíthatod, hogy akkoriban te mekkora tévénéző voltál.

A kvízben a Szupercsapat tudásodról is számot kell adj.

Fotó: Forrás-IMDB

Kvíz a 90-es évek külföldi sikersorozatairól

A tévésorozatokban akkoriban mindenkinek megvolt a saját kedvenc karaktere, az, hogy kinek kicsoda, gyakran könnyed viták tárgya volt a családban, vagy akár akkor is mikor összetalálkoztál egy ismerőssel az utcán. Magnum, MacGyver, vagy a Ewing család összehozták az embereket, így egy beszélgetésben az aktuális időjárás mellett, mindig felmerült egy-egy fontos pillanat valamelyik sorozatból. Most bebizonyíthatod, te mennyire emlékszel ezekre a tévésorozatokra, mennyire hagytak benned nyomot, vagy hányszor nézted meg az ismétléseket!