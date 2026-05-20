Lázcsillapítót vett be, meghalt a válogatott 27 éves játékosa

Tragikus körülmények között, 27 éves korában elhunyt Chanokchon Limpinphet jégkorongozó. A thaiföldi válogatott sportoló belázasodott, amit gyógyszerrel próbált csillapítani, majd rosszul lett és az életét már nem tudták megmenteni.

Gyász: Elhunyt Chanokchon Limpinphet jégkorongozó Fotó: Pexels

Elhunyt Chanokchon Limpinphet jégkorongozó

Chanokchon Limpinphet sikert sikerre halmozott hazája válogatottjával, részt vett jégkorong-világbajnokságon, téli ázsiai játékokon és délkelet-ázsiai játékokon is. Egyik nap, egészen pontosan május 16-án viszont úgy ébredt, hogy nagyon magas láza volt. A 27 éves sportoló beszedett egy lázcsillapítót, majd nem sokkal később elment egy bangkoki bevásárlóközpontba.

Haza viszont már nem ért, mert az úton olyan rosszul lett, hogy kórházba kellett szállítani. Sőt, állapota rohamosan romlani kezdett, és másnap reggel az orvosok újraélesztési kísérleteinek ellenére elhunyt.

Halálát állítólag vérmérgezés okozta.

A szövetség és minden válogatott sportoló szép emlékeket őriz róla, a csapat minden tagja szerette

- idézi a thaiföldi jégkorongszövetség elnökének szavait a Daily Star.

A válogatott szövetségi kapitánya pedig úgy fogalmazott: mindannyian mélységesen megrendültek a tragédia miatt, és őszinte részvétüket fejezték ki Chanokchon Limpinphet családjának.