Retró Dallas kvíz: mennyire emlékszel a sorozat szépfiújára, Bobby Ewing lehengerlő karakterére?

Kevés olyan amerikai televíziós sorozat létezik, amely akkora hatást gyakorolt volna a nézőkre, mint a Dallas. A texasi olajmágnás Ewing család története világszerte milliókat szegezett a képernyők elé, és számos ikonikus karakterrel gazdagította a televíziózást. Közülük is talán az egyik legkedveltebb Bobby Ewing felejthetetlen karaktere, akit Patrick Duffy alakított. A színész ma ünnepli 77. születésnapját, mi pedig ezzel a játékos kvízzel tisztelgünk előtte.

Patrick Duffy neve szinte elválaszthatatlan a legendás Dallas című sorozattól, amely 1978-ban debütált az Egyesült Államokban. A texasi olajmágnás Ewing család története pillanatok alatt meghódította a közönséget, és rövid időn belül a televíziózás egyik legnagyobb sikertörténetévé vált. Érdekessége, hogy a készítők eredetileg csupán egy ötrészes minisorozatként tervezték a produkciót. A nézők lelkes fogadtatása azonban hamar felülírta az eredeti elképzeléseket: még ugyanabban az évben elkészült a második évad, amely már 24 epizóddal folytatta az Ewing család történetét. A Dallas végül 14 évadon át, összesen 357 epizóddal tartotta izgalomban a közönséget.

A sorozat ikonikus szereplői mind a mai napig élénken élnek a rajongók emlékezetében. Ott volt például Jockey Ewing, a ravasz és intrikus üzletember, akit egyszerre lehetett gyűlölni és imádni; Cliff Barnes, az Ewing család elszánt ellenfele; valamint Bobby Ewing, a sármos és becsületes testvér, akit Patrick Duffy alakítása tett igazán felejthetetlenné. A karakter akkoriban milliók kedvence volt, és sok néző számára ő testesítette meg a sorozat romantikus főhősét.

Amikor a Dallas elindult, Patrick Duffy mindössze 29 éves volt, mégis pillanatok alatt a nézők kedvencévé vált. Sármos megjelenése és természetes karizmája miatt nők milliói rajongtak érte világszerte. Bár épp ma ünnepli 77. születésnapját, vonzereje és kisugárzása mit sem halványult az évek során. Ebből az alkalomból egy izgalmas kvízzel készültünk, amely Patrick Duffy életét és pályafutását idézi fel. A színész azonban nemcsak Bobby Ewing szerepével vált felejthetetlenné, hanem számos más filmben és sorozatban is bizonyította tehetségét. De vajon te mennyit tudsz róla? Tedd próbára a tudásod az alábbi kvízben!