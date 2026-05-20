"Megházasodtam" – Hosszú évek után megtaláltuk Ogli G-t! Külföldön, civil munkából él a magyar gengszterrapper

A hazai rapvilág egyik legnagyobb úttörője mindig is híres volt a kőkemény, nyers stílusáról és a szókimondó szövegeiről. Ogli G, igazi nevén Oglizán András, a műfaj igazi ikonja hosszú időkön át formálta a budapesti zenei életet, ám a csúcson úgy döntött, hogy teljesen visszavonul a reflektorfényből. Az utóbbi években semmit sem lehetett hallani felőle, a rajongók pedig folyamatosan azt találgatták, merre járhat és mivel foglalkozhat a gengszterrapper. Most végre tiszta vizet öntött a pohárba, és őszintén elmesélte a Borsnak, hogyan alakult a sorsa, és milyen terveket sző a jövőt illetően.

Dopeman és Ganxsta Zolee egykori zenésztársa őszintén vallott az életéről (Fotó: Ogli G Facebook)

Nincs többé High Rollers? Évek után megtaláltuk Ogli G-t!

A rapper teljesen nyíltan beszélt arról az időszakról, amikor eldöntötte: hátat fordít a korábbi életének, és egy teljesen új fejezetet nyit. Mint mondta, a háttérbe vonulása tudatos döntés volt, amely mögött a boldogság és a családalapítás állt.

Hogy mi van velem mostanában? Az elmúlt öt évemről van szó. 2021-ben volt egy búcsú koncertem, és akkor bejelentettem a visszavonulásomat a zenéléstől

– emlékezett vissza a fordulatot hozó pillanatra a sztár.

Abban az időszakban összeházasodtam egy hölgyel, és mi ketten úgy döntöttünk, hogy elköltözünk külföldre. Tehát, egy boldog kapcsolatban élek. Azóta külföldön élünk, és azóta is a magánéletemre és a családomra koncentrálok. Erről viszont csak ennyit mondanék, mert a magánéletet mindig is magánéletnek kezeltem. Nem vagyok az a fajta, aki kiteregeti, hogy mi történik vele, tudom, hogy ez érdekli az embereket, de igazából én úgy vagyok vele, hogy van ami jobb, ha csak az enyém. A közösségi jelenlétem is visszafogottabb, viszont a zene és a közönség szeretete hiányzik. Persze, igyekszem magam formában és karban tartani, magas is az energiaszintem, és nagyon jól érzem magam. Lesznek majd azért még meglepetések, de arra később térek rá

– titokzatoskodott Ogli G.

Megduplázott technika és exkluzív bulik: így áll össze a nagy terv

A nosztalgia végül arra sarkallta a rappert, hogy komoly szervezésbe kezdjen. A zene iránti szenvedélye ugyanis otthon, a négy fal között sem múlt el, a felesége támogatása pedig megadta a kellő löketet.

Felmerült már bennem többször is az évek alatt, hogy hiányzik a közönséggel való kontaktálás, illetve imádok előadni, így a koncertezés is. És amikor hallgattam a feleségemmel, a zenémet nagyon jól esett

– mesélte izgatottan Ganxsta Zolee barátja.