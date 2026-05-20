"Megházasodtam" – Hosszú évek után megtaláltuk Ogli G-t! Külföldön, civil munkából él a magyar gengszterrapper

A hazai rapvilág egyik legnagyobb úttörője mindig is híres volt a kőkemény, nyers stílusáról és a szókimondó szövegeiről. Ogli G, igazi nevén Oglizán András, a műfaj igazi ikonja hosszú időkön át formálta a budapesti zenei életet, ám a csúcson úgy döntött, hogy teljesen visszavonul a reflektorfényből. Az utóbbi években semmit sem lehetett hallani felőle, a rajongók pedig folyamatosan azt találgatták, merre járhat és mivel foglalkozhat a gengszterrapper. Most végre tiszta vizet öntött a pohárba, és őszintén elmesélte a Borsnak, hogyan alakult a sorsa, és milyen terveket sző a jövőt illetően.
A rapper teljesen nyíltan beszélt arról az időszakról, amikor eldöntötte: hátat fordít a korábbi életének, és egy teljesen új fejezetet nyit. Mint mondta, a háttérbe vonulása tudatos döntés volt, amely mögött a boldogság és a családalapítás állt.
Hogy mi van velem mostanában? Az elmúlt öt évemről van szó. 2021-ben volt egy búcsú koncertem, és akkor bejelentettem a visszavonulásomat a zenéléstől
– emlékezett vissza a fordulatot hozó pillanatra a sztár.
Abban az időszakban összeházasodtam egy hölgyel, és mi ketten úgy döntöttünk, hogy elköltözünk külföldre. Tehát, egy boldog kapcsolatban élek. Azóta külföldön élünk, és azóta is a magánéletemre és a családomra koncentrálok. Erről viszont csak ennyit mondanék, mert a magánéletet mindig is magánéletnek kezeltem. Nem vagyok az a fajta, aki kiteregeti, hogy mi történik vele, tudom, hogy ez érdekli az embereket, de igazából én úgy vagyok vele, hogy van ami jobb, ha csak az enyém. A közösségi jelenlétem is visszafogottabb, viszont a zene és a közönség szeretete hiányzik. Persze, igyekszem magam formában és karban tartani, magas is az energiaszintem, és nagyon jól érzem magam. Lesznek majd azért még meglepetések, de arra később térek rá
– titokzatoskodott Ogli G.
A nosztalgia végül arra sarkallta a rappert, hogy komoly szervezésbe kezdjen. A zene iránti szenvedélye ugyanis otthon, a négy fal között sem múlt el, a felesége támogatása pedig megadta a kellő löketet.
Felmerült már bennem többször is az évek alatt, hogy hiányzik a közönséggel való kontaktálás, illetve imádok előadni, így a koncertezés is. És amikor hallgattam a feleségemmel, a zenémet nagyon jól esett
– mesélte izgatottan Ganxsta Zolee barátja.
Beszélgettem vele erről, és arra gondoltam, hogy a jövőben el indítok egy fellépés sorozatot. Ugye, külföldön élek, ezért ez egy nagyobb szervezés számomra, nagyobb költségekkel. Viszont úgy döntöttem, hogy én exkluzív partikat fogok létrehozni, olyat mint ami régen is volt, viszont ezt én tovább fogom fejleszteni: a hangtechnikát is meg fogom duplázni, és fénytechnikával is fel fogom dobni a fellépéseket. Évente körülbelül 10 exkluzív bulit fogok elvállalni, úgyhogy maximális energiával állok ennek neki. Nekem ilyenkor három napom elmegy majd az utazásokkal. De szerintem ez majd vállalható lesz, úgyhogy ezt szeretném majd megvalósítani.
A tervezett fellépéssorozat mellett van egy egészen konkrét elképzelése is, amely a budapesti éjszakai élet egyik kultikus bázisához köthető. Egy igazi klubhangulatot szeretne visszahozni, ahol a közönség közvetlen közelről élheti át az energiáit.
Illetve arra gondoltam, hogy évente egy ilyen Toldi-szerű eseményt is le kéne szervezni. Fantasztikus underground közönség van ott, háromszázan férnek oda be, ott egy gombostűnyi hely sincs és olyan hatalmas partikát csináltunk ott. Öt éve nem voltam Magyarországon, szóval nem tudom, merre haladt közben a zenei világ, de szerintem nagy bulik lehetnének. Jó formában vagyok ahhoz, hogy ezt elindítsam.
Az interjú alatt az is kiderült, hogy a külföldön töltött mindennapok során a sztárságot egy teljesen megszokott, civil ritmusra cserélte fel. Bár ez a váltás éles, az alkotói vágyat egyáltalán nem tompította el.
A zene az a mindennapjaim része maradt, de a mostani munkám teljesen hétköznapi, nem a zenében dolgozom. De ez egy teljesen privát történet
– zárta rövidre a munkájára vonatkozó kérdést a rapper. Ez a kétlaki élet pedig csak még több energiát adott neki a visszatéréshez, ami elmondása szerint hatalmasat fog szólni.
Így viszont még nagyobb lesz a berobbanás, most teljesen újult erővel. Azt gondolom, aki szereti a zenémet és szereti a színvonalas előadásokat, illetve az jó zenéket, annak ez szenzációs lesz
– üzente magabiztosan a rajongóinak. A hazai közönség tehát felkészülhet, mert ha a tervek megvalósulnak, az exkluzív bulik és a felturbózott látványvilág teljesen új szintre emeli majd a hazai rap világát.
