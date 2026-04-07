Újra kamerák előtt David Hasselhoff – a látvány aggasztó

Hosszú idő után ismét nyilvánosan mutatkozott David Hasselhoff, akit legutóbb több mint egy éve láthatott a nagyközönség. A ma már 73 éves színész egy kaliforniai kiránduláson tűnt fel felesége, Hayley Roberts oldalán.

David Hasselhoff sem a régi már. Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

David Hasselhoffot is elérte az öregedés

A Baywatch egykori ikonja az elmúlt időszakban komoly egészségügyi problémákkal küzdött. Korábban olyan állapotba került, hogy tolószék használatára is szüksége volt, ami komoly aggodalmat váltott ki rajongóiból.

Ehhez képest most jóval biztatóbb képet mutatott: a friss felvételeken láthatóan aktívabb, és úgy tűnik, állapota sokat javult. A színész feleségével együtt túrázott, ami arra utal, hogy fizikailag erősebb állapotban van, mint az elmúlt hónapokban. Bár az idő nyomai egyértelműen meglátszanak rajta, a legendás sztár visszatérése mégis megnyugtató jel lehet azok számára, akik aggódtak az egészsége miatt.

Az már korábban kiderült, hogy a Baywatch elnevezésű kultikus sorozattal világhírűvé váló David Hasselhoff az új sorozatban nem tér vissza a szerepben, de ez a rajongókat aligha lepi meg, tekintetettel a sztár egészségügyi állapotára – írja a Life.hu.