Megrázó emlék: egy valamit bánt meg Scherer Péter

Scherer Péter halála lesújtotta a sztárvilágot és a rajongókat egyaránt. A művész feleségével, Bencze Viktóriával harminc éven át élt boldog házasságban, három gyermeket neveltek együtt. Mint kiderült, a színész több gyerkőcöt is szeretett volna.

Május 19-én meghalt Scherer Péter, gyászba borultak a szívek

Scherer Péter családja

Május 19-én elhunyt Scherer Péter. Feleségével 1995-ben kötöttek házasságot, három gyermekük született. A színész mindegyikükre nagyon büszke volt, de a magánéletét mindig óvta a nyilvánosságtól.

A két csaj már önálló életet él, de, hál’ istennek, közel laknak hozzánk, a fiam pedig idén érettségizik. Kicsit megsínylem, hogy kirepültek a lányaim. Érdekes dolog ez: tulajdonképpen mire megértettem, mennyire fontosak a gyerekek, a gyereknevelés és a velük való kapcsolat, hogy van három ilyen csodálatos lény, aki hozzám kötődik életem végéig, addigra már majdnem felnőttek. Amikor lassítottam a melóval, addigra már elindultak a saját életük felé, de nincs mit tenni, engedni kell őket. Büszke vagyok rájuk, mindhárom gyerekem talpraesett, van bennük muníció. Nagyon szeretem őket, és ez a legfontosabb

– nyilatkozta még 2024-ben Scherer Péter a családjáról.

A színész az RTL Jobb később, mint soha című sorozatában vallott arról, hogy fiatalabb korában attól tartott, hogy nem tud megfelelő anyagi biztonságot teremteni családjának, ezért a feleségével nem vállaltak több gyermeket.

Ma már azt mondom, kellett volna még kettő

– árulta el korábban a műsorban.