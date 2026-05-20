Megrázó emlék: egy valamit bánt meg Scherer Péter

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 20. 07:45
Scherer Pétercsalád
Mindig a család volt számára a legfontosabb. Scherer Péter örült volna, ha több gyermeke születik.
Scherer Péter halála lesújtotta a sztárvilágot és a rajongókat egyaránt. A művész feleségével, Bencze Viktóriával harminc éven át élt boldog házasságban, három gyermeket neveltek együtt. Mint kiderült, a színész több gyerkőcöt is szeretett volna.

Május 19-én meghalt Scherer Péter, gyászba borultak a szívek
Fotó: Penovác Károly /  Veszprém Megyei Napló

Május 19-én elhunyt Scherer Péter. Feleségével 1995-ben kötöttek házasságot, három gyermekük született. A színész mindegyikükre nagyon büszke volt, de a magánéletét mindig óvta a nyilvánosságtól.

A két csaj már önálló életet él, de, hál’ istennek, közel laknak hozzánk, a fiam pedig idén érettségizik. Kicsit megsínylem, hogy kirepültek a lányaim. Érdekes dolog ez: tulajdonképpen mire megértettem, mennyire fontosak a gyerekek, a gyereknevelés és a velük való kapcsolat, hogy van három ilyen csodálatos lény, aki hozzám kötődik életem végéig, addigra már majdnem felnőttek. Amikor lassítottam a melóval, addigra már elindultak a saját életük felé, de nincs mit tenni, engedni kell őket. Büszke vagyok rájuk, mindhárom gyerekem talpraesett, van bennük muníció. Nagyon szeretem őket, és ez a legfontosabb 

– nyilatkozta még 2024-ben Scherer Péter a családjáról.
A színész az RTL Jobb később, mint soha című sorozatában vallott arról, hogy fiatalabb korában attól tartott, hogy nem tud megfelelő anyagi biztonságot teremteni családjának, ezért a feleségével nem vállaltak több gyermeket.

Ma már azt mondom, kellett volna még kettő

– árulta el korábban a műsorban.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
