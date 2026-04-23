Michael Jackson-kvíz: egy vérbeli rajongó azonnal felismeri a pop királyának slágereit – Neked menni fog?

Michael Jackson-kvíz: egy vérbeli rajongó azonnal felismeri a pop királyának slágereit – Neked menni fog?

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 23. 15:15
Te is igazi rajongója vagy a pop királyának? A legnagyobb slágereit akár álmodból felkeltve is felismered? Akkor tedd próbára magad ebben a kőkemény Michael Jackson-kvízben! Lássuk, te hányat találsz el!
Ripszám Boglárka
Végre a magyar mozikba is megérkezett a régóta várt Michael című életrajzi film, amely a pop királyának életét dolgozza fel. A produkciót Antoine Fuqua rendezte, a főszerepben pedig az ikonikus énekes unokaöccsét, Jaafar Jacksont láthatjuk – ami, valljuk be, már önmagában is egészen különleges élményt ígér a rajongóknak. A film apropóján most letesztelheted, mennyire ismered a király legnagyobb slágereit. Egy feketeöves Michael Jackson-kvíz következik!

Michael Jackson-kvíz az énekesről.
Michael Jackson-kvíz: felismered a pop királyának legnagyobb slágereit? / Fotó: Zuma/ Northfoto / Northfoto
  • Már vetítik a Michael Jackson életéről szóló filmet.
  • Hangolódásként egy nosztalgikus zenei kvízzel készültünk.
  • Teszteld tudásodat a poplegenda legnagyobb slágereiből!

Michael Jackson-kvíz: tedd próbára tudásodat még a mozifilm előtt

Nem sok előadót említhetünk egy lapon Michael Jacksonnal. A pop királyaként emlegetett sztár már gyerekként bombaként robbant be a zeneiparba a Jackson 5 tagjaként, és szólókarrierje során olyan magasságokba cikázott, amelyeket azóta is csak igen kevesen tudtak megközelíteni. Az 1982-es Thriller albuma minden idők egyik legsikeresebb lemeze lett, de számos olyan dalt adott a világnak, amelyek mára a popkultúra alapjaivá váltak. És ne felejtsük: nemcsak a zenéjével, de egyedi táncmozdulataival – például a legendás moonwalkkal – is örökre beírta magát a történelembe.

A most bemutatott Michael Jackson-film betekintést nyújt a poplegenda életébe. Közelről mutatja meg, hogyan lett egy tehetséges kisgyerekből globális ikon. Azonban mielőtt megvennéd az extra nagy popcornt, hogy az egész mozifilm alatt úgy majszolhasd, mint MJ a Thriller klipjének kezdetén, derítsd ki, mekkora rajongónak számítasz!

Michael Jackson film

Tudtad, hogy a Michael film nem playbackre épít? Bár Jackson tényleg utánozhatatlan, próbálkozni lehet – és az biztos, hogy a producerek kitettek magukért! A főszerepet alakító Jaafar Jackson amellett, hogy külsőleg rendkívül emlékeztet minket nagybátyjára, a jelenetekben maga énekli és táncolja végig a dalokat. A készítők törekedtek arra, hogy minél hitelesebben idézzék meg a mozivásznon a legenda színpadi jelenlétét, így több ikonikus koreográfiát is újraalkottak a film kedvéért.

Felismered egyetlen sorból, hogy melyik dalból idéztünk? Egy igazi rajongónak hibátlanul megy. Te hány pontot tudsz megszerezni ezen a Michael Jackson-kvízen?

She's just a girl who claims that I am the one But the kid is not my son

Kattints az alábbi videóra, hogy megleshesd az életrajzi film előzetesét:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu