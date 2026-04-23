Michael Jackson-kvíz: egy vérbeli rajongó azonnal felismeri a pop királyának slágereit – Neked menni fog?

Végre a magyar mozikba is megérkezett a régóta várt Michael című életrajzi film, amely a pop királyának életét dolgozza fel. A produkciót Antoine Fuqua rendezte, a főszerepben pedig az ikonikus énekes unokaöccsét, Jaafar Jacksont láthatjuk – ami, valljuk be, már önmagában is egészen különleges élményt ígér a rajongóknak. A film apropóján most letesztelheted, mennyire ismered a király legnagyobb slágereit. Egy feketeöves Michael Jackson-kvíz következik!

Michael Jackson-kvíz: felismered a pop királyának legnagyobb slágereit?

Nem sok előadót említhetünk egy lapon Michael Jacksonnal. A pop királyaként emlegetett sztár már gyerekként bombaként robbant be a zeneiparba a Jackson 5 tagjaként, és szólókarrierje során olyan magasságokba cikázott, amelyeket azóta is csak igen kevesen tudtak megközelíteni. Az 1982-es Thriller albuma minden idők egyik legsikeresebb lemeze lett, de számos olyan dalt adott a világnak, amelyek mára a popkultúra alapjaivá váltak. És ne felejtsük: nemcsak a zenéjével, de egyedi táncmozdulataival – például a legendás moonwalkkal – is örökre beírta magát a történelembe.

A most bemutatott Michael Jackson-film betekintést nyújt a poplegenda életébe. Közelről mutatja meg, hogyan lett egy tehetséges kisgyerekből globális ikon. Azonban mielőtt megvennéd az extra nagy popcornt, hogy az egész mozifilm alatt úgy majszolhasd, mint MJ a Thriller klipjének kezdetén, derítsd ki, mekkora rajongónak számítasz!

Michael Jackson film Tudtad, hogy a Michael film nem playbackre épít? Bár Jackson tényleg utánozhatatlan, próbálkozni lehet – és az biztos, hogy a producerek kitettek magukért! A főszerepet alakító Jaafar Jackson amellett, hogy külsőleg rendkívül emlékeztet minket nagybátyjára, a jelenetekben maga énekli és táncolja végig a dalokat. A készítők törekedtek arra, hogy minél hitelesebben idézzék meg a mozivásznon a legenda színpadi jelenlétét, így több ikonikus koreográfiát is újraalkottak a film kedvéért.

Felismered egyetlen sorból, hogy melyik dalból idéztünk? Egy igazi rajongónak hibátlanul megy. Te hány pontot tudsz megszerezni ezen a Michael Jackson-kvízen?