„Büdös f*szszopó volt” – Gyermeke szeme láttára állt bele egy édesapa a Megasztár énekesébe

Pyfu a Megasztár tavalyi évadában tett szert hírnevére, mostanság pedig arról is ismert, hogy nagyon markáns véleményét hangoztatja rendszeresen a közösségi oldalain. A fiatal rapper most nem kereste a bajt, de úgy tűnik, a nem mindennapi történések akkor is megtalálják, amikor csak pihenni szeretne. Pyfu ezúttal is TikTok oldalán mesélte el a részleteket arról, hogyan osztották ki egymást egy családapával.

A Megasztár 2025-ös évadának sztárja nem szeretett volna visszaszólni az apukának (Fotó: Máté Krisztián)

A Megasztár csillaga nem szeretett volna balhézni

Pyfu egy szinte teljesen üres parkolóban állt szabálytalanul, amiért kikezdte egy másik autó sofőrje.

Nem tudott tőlem rendesen beparkolni. Én állok egy helyben, rá sem néztem, erre kiszáll a pali a kocsijából a hat éves gyerekével és rám szól, hogy „gratulálok, így kell beállni egy parkolóhelyre b*zigyerek”. Nagyon felb*szott

– árulta el videójában Pyfu.

Bár ezek után a rapper is visszaszólt, de később sem csillapodtak az indulatok. „Csak azt sajnálom, hogy a kislánya is hallotta, amiért nem vagyunk büszkék magunkra. Még utána visszajött, megpróbáltuk vele normálisan megbeszélni a dolgokat és akkor is egy büdös f*szszopó volt” – jelentette ki cseppet sem finomkodva a TV2 sikerműsorának rappere.

Pyfu Megasztárban való szereplése után egyből nagy hírnévre tett szert (Fotó: Kovács Dávid)

Pyfu üzent a balhézó apukának

Idefigyeljél drága testvérem. Remélem, hogy nagyon büszke vagy magadra és boldogan éled az életed. Remélem, hogy a lányaid nem olyanok lesznek, mint te. Úgy látszik, hogy nem nagyon tudod nevelni őket

– mondta Majthényi Zsombor, azaz Pyfu.

Az eset után még mindig rendkívül feszült volt Pyfu, aki kicsit később már nyugodtabban is bejelentkezett, hogy nehogy valaki rosszul értse a mondatait. „Kicsit átgondolva, bár továbbra is úgy gondolom, hogy megérdemelt volna egy k*rva nagy verést a csávó, de nem csinálunk ilyet. Az embernek nyugodtságban kell maradni, de hihetetlen, hogy ennyire rosszindulatú emberek vannak. Ti ne legyetek azok és azért, mert a másik nem csinál semmit, azért ne b*sztassuk szerintem” – üzent követőinek Pyfu.