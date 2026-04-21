„Csúnya dolgokra képesek” — A Michael Jackson-film rendezője kiáll a zenész ártatlansága mellett

A Michael Jackson-dalok népszerűségére is hatással voltak azok a kiskorúak elleni szexuális zaklatási vádak, amelyek a kilencvenes évektől egészen 2009-ben bekövetkezett haláláig kísérték a zenészt. Hivatalos konszenzus a mai napig nem született arról, hogy a Pop Királya ártatlan-e vagy sem, de a téma már csak természete miatt is a maximális érzékenységet igényli. Az április 23-án érkező, Michael címet viselő életrajzi film teljesen kihagyta ezt a vonalat, aminek egyrészt jogi okai vannak, másrészt esélyes, hogy a várható folytatásban bontják majd ki jobban a zenész meghurcolt időszakát.

Michael Jacksont az unokatestvére, Jaafar Jackson játssza (Fotó: Lionsgate)

A Michael Jackson-film rendezője kiáll Jacko ártatlansága mellett

Az utóbbi hetekben napvilágot látott, hogy a film jelentős részét újra kellett forgatni, ezzel óriási pénzkiesést okozva. Túl későn, a forgatási időszak vége felé jöttek rá, hogy Michael Jackson egyik vádlóját, Jordan Chandlert tilos megemlíteni vagy ábrázolni a gyerekkori zaklatási ügyének vonatkozásában. Egy intenzív 22 napos újraforgatás után a film pénzügyi kiadása így közel 200 millió dollárra nőtt, ami egy Marvel gigaprodukciónak a büdzséjével vetekszik. Még szerencse, hogy a zenés mozifilm végül nem landolt a produkciós pokolban.

A film rendezője, a Kiképzést, A védelmezőt és a Mélyütést is jegyző Antoine Fuqua a médiától elhatárolódva kezelte ezt a kellemetlenséget. Ő személyesen nincs teljesen meggyőződve arról, hogy Michael Jackson megtette azokat a borzalmakat, amivel öten is vádolják, hozzátéve, hogy Jackson maga is nyíltan beszélt arról, hogy fiatal fiúkkal osztotta meg az ágyát.

A rendező a The New Yorkernek úgy fogalmazott, hogy nem nézi jó szemmel, ahogy bizonyos fekete művészekkel bánnak a médiában:

„Amikor különböző dolgokat hallok rólunk — konkrétan a feketékre gondolok különböző pozíciókban — egy pillanatra mindig meg kell állnom.” — mondta Fuqua, majd a magazin hozzátette, hogy a rendező kifejezetten Chandler családjával szkeptikus, akik állítása szerint embertelenül megalázták őt.

Nem tudom, hogy ezek a vádak igazak-e, de azt tudom, hogy sokan csúnya dolgokra képesek a pénzért.